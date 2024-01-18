Сенат розгляне допомогу Україні наступного тижня, але ще є Палата — лідер республіканців

Макконнелл заявив, що не знає, який результат буде у Палаті представників, якщо Сенат схвалить допомогу Україні

Мітч Макконнелл (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Лідер меншості Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що очікує на розгляд допомоги Україні наступного тижня. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, цитує його The Hill.

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За його словами, порядок денний у Сенаті контролює більшість демократів, але він упевнений, що учасники переговорів опублікують угоду щодо безпеки кордонів за кілька днів.

"Я припускаю, що ми, швидше за все, обговоримо це питання в Сенаті наступного тижня. Ми сподіваємося отримати пакет заходів, що заслуговують на довіру, щодо кордону. Я очікую, що він буде перед нами наступного тижня", — сказав Макконнелл.

Він зазначив, що не знає, яким буде результат у Палаті представників, яка ухвалює остаточне рішення після схвалення Сенату.

"Ми працюємо над тим, щоб отримати від Сенату пакет, який заслуговуватиме на довіру і стосується питань національної безпеки та безпеки кордонів", – резюмував законодавець.

12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США і НАТО, а також закликав швидше розібратися з кордоном і схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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