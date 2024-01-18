Джонсон: Допомога Україні буде лише після кордону з Мексикою. Багато питань щодо стратегії

Джонсон заявив, що США мають бути впевнені, що Україна "не стане черговим Афганістаном"

Майк Джонсон (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що подальшу допомогу Україні буде схвалено лише після розв'язання питання безпеки кордону з Мексикою. Про це він повідомив на брифінгу.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, республіканцям потрібні відповіді на питання, в чому полягає кінцева мета та стратегія США щодо України та як забезпечується звітність за допомогою.

"Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні питання про те, чому це має продовжуватися без наявності належних відповідей. Тож я їх вимагатиму", — заявив Джонсон.

Законодавець сказав, що перед обговоренням допомоги Україні варто врегулювати кризу з мігрантами на південному кордоні.

"Кордон, кордон, кордон. Ми повинні подбати про наш дім, повинні убезпечити наш кордон перед тим, як говорити про щось інше. Я говорив про це з першого дня і говоритиму про це надалі", — підкреслив політик.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, будь-якого наступного дня може бути прийняте рішення". 12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Видання Politico стверджує, що президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч у середу, 17 січня, щоб обговорити поточні дискусії щодо законопроєкту, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні.

Читайте також: Зеленський про затримку допомоги Україні: Це страшний експеримент, не радив би цього робити