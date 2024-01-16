Politico: Байден покликав лідерів Конгресу на зустріч у Білому домі обговорювати допомогу Україні
Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч у середу, 17 січня, щоб обговорити поточні дискусії щодо законопроєкту, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні. Про це повідомило видання Politico, посилаючись на трьох неназваних співрозмовників, знайомих із запитом.
Серед очікуваних учасників зустрічі – лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл, речник Палати представників Майк Джонсон і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джефріс.
За словами двох співрозмовників журналістів, очікується, що на заході також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема очільники комітетів з асигнувань.
Раніше Байден заявив, що республіканцям "доведеться заплатити дуже багато за що", якщо вони не схвалять у Конгресі додаткове фінансування військової допомоги для України.
- 4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, будь-якого наступного дня може бути прийняте рішення".
- 12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
Читайте також: Fox пише, що спікер Палати Джонсон не піде на компроміс із Байденом для допомоги Україні