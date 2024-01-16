Politico: Байден покликав лідерів Конгресу на зустріч у Білому домі обговорювати допомогу Україні

Лідер США скликав провідних законодавців від обох партій, щоб обговорити тривалі переговори щодо все ще не ухваленого законопроєкту, пише Politico﻿

Президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч у середу, 17 січня, щоб обговорити поточні дискусії щодо законопроєкту, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні. Про це повідомило видання Politico, посилаючись на трьох неназваних співрозмовників, знайомих із запитом.

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Серед очікуваних учасників зустрічі – лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч МакКоннелл, речник Палати представників Майк Джонсон і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джефріс.

За словами двох співрозмовників журналістів, очікується, що на заході також будуть присутні керівники ключових комітетів, зокрема очільники комітетів з асигнувань.

Раніше Байден заявив, що республіканцям "доведеться заплатити дуже багато за що", якщо вони не схвалять у Конгресі додаткове фінансування військової допомоги для України.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, будь-якого наступного дня може бути прийняте рішення".

12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

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