Politico: Байден позвал лидеров Конгресса на встречу в Белом доме обсуждать помощь Украине
Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу в среду, 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающем, в том числе, оказание помощи Украине. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на трех неназванных собеседников, знакомых с запросом.
Среди ожидаемых участников встречи – лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.
По словам двух собеседников журналистов, ожидается, что на мероприятии также будут присутствовать руководители ключевых комитетов, в том числе возглавляющие комитеты по ассигнованиям.
Ранее Байден заявил, что республиканцам "прийдется заплатить за очень многое", если они не одобрят в Конгрессе дополнительное финансирование военной помощи для Украины.
- 4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение".
- 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
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