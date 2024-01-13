Байден: Если республиканцы не будут финансировать Украину, им придется за многое заплатить
Президент США Джо Байден заявил, что республиканцам "прийдется заплатить за очень многое", если они не одобрят в Конгрессе дополнительное финансирование военной помощи для Украины. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает пресс-служба Белого дома.
Американского лидера спросили, что будет дальше с поддержкой Украины.
Он ответил: "Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется заплатить за очень многое".
Конгрессу США так и не удалось достичь соглашения о выделении дополнительного финансирования военной помощи для Украины до конца 2023 года. 27 декабря США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $250 млн, это был финальный пакет от Штатов в 2023-м.
- 4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение".
- 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
Читайте также: Пороховая бочка. Может ли Трамп выиграть выборы в США осенью 2024 – и что это значит для Украины