Байден: Если республиканцы не будут финансировать Украину, им придется за многое заплатить

Американского лидера спросили, что будет дальше с помощью Украине, противостоящей российской агрессии

Джо Байден (Фото — White House Photo, Аdam Schultz)

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцам "прийдется заплатить за очень многое", если они не одобрят в Конгрессе дополнительное финансирование военной помощи для Украины. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает пресс-служба Белого дома.

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Американского лидера спросили, что будет дальше с поддержкой Украины.

Он ответил: "Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется заплатить за очень многое".

Конгрессу США так и не удалось достичь соглашения о выделении дополнительного финансирования военной помощи для Украины до конца 2023 года. 27 декабря США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $250 млн, это был финальный пакет от Штатов в 2023-м.

4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение".

12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

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