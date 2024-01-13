Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що заплатити
Президент США Джо Байден заявив, що республіканцям "доведеться заплатити багато за що", якщо вони не схвалять у Конгресі додаткове фінансування військової допомоги для України. Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє пресслужба Білого дому.
Американського лідера запитали, що буде далі із підтримкою України.
Він відповів: "Що ж, якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться заплатити за дуже багато чого".
Конгресу США так і не вдалося досягти угоди про надання додаткового фінансування військової допомоги для України до кінця 2023 року. 27 грудня США оголосили про виділення Україні пакету військової допомоги на $250 млн, це був фінальний пакет від Штатів у 2023-му.
- 4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, будь-якого наступного дня може бути ухвалено рішення".
- 12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
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