Fox пишет, что спикер Палаты Джонсон не пойдет на компромисс с Байденом для помощи Украине

Джонсон в частном порядке заявил республиканцам, что не поддержит никакое соглашение о безопасности границ, которое обсуждается в Сенате

Майк Джонсон (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не пойдет на компромисс с Сенатом и Белым домом по вопросу безопасности границ, который предусматривает продолжение помощи Украине. Об этом сообщил канал Fox News со ссылкой на одного из законодателей от Республиканской партии.

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По словам собеседника журналистов, на конференции республиканцев 14 января Джонсон сказал, что Палата не поддержит ничего, кроме закона HR2 о безопасности границы с Мексикой.

Этот документ включает возврат к политике администрации 45-го президента США Дональда Трампа — он предусматривает строительство стены на границе с Мексикой, однако большинство Демократической партии в Сенате США и Белый дом назвали его "безнадежным".

Также на конференции республиканцам сказали, что Сенат близок к соглашению по границе.

Другой законодатель от республиканцев сказал, что не думает, что кто-либо из его однопартийцев в Палате хочет соглашения с Сенатом.

"Где здесь безопасность границ? Нам нужен HR2 или функциональная альтернатива, но спикер делает хороший вывод, когда говорит, что президент в одностороннем порядке внес более 60 политических изменений, которые разрушили нашу пограничную безопасность и привели нас сюда. Он может исправить это в одностороннем порядке сегодня без каких-либо законодательных действий", — заявил он.

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