Fox пишет, что спикер Палаты Джонсон не пойдет на компромисс с Байденом для помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не пойдет на компромисс с Сенатом и Белым домом по вопросу безопасности границ, который предусматривает продолжение помощи Украине. Об этом сообщил канал Fox News со ссылкой на одного из законодателей от Республиканской партии.
По словам собеседника журналистов, на конференции республиканцев 14 января Джонсон сказал, что Палата не поддержит ничего, кроме закона HR2 о безопасности границы с Мексикой.
Этот документ включает возврат к политике администрации 45-го президента США Дональда Трампа — он предусматривает строительство стены на границе с Мексикой, однако большинство Демократической партии в Сенате США и Белый дом назвали его "безнадежным".
Также на конференции республиканцам сказали, что Сенат близок к соглашению по границе.
Другой законодатель от республиканцев сказал, что не думает, что кто-либо из его однопартийцев в Палате хочет соглашения с Сенатом.
"Где здесь безопасность границ? Нам нужен HR2 или функциональная альтернатива, но спикер делает хороший вывод, когда говорит, что президент в одностороннем порядке внес более 60 политических изменений, которые разрушили нашу пограничную безопасность и привели нас сюда. Он может исправить это в одностороннем порядке сегодня без каких-либо законодательных действий", — заявил он.
- 4 января Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.
- Бюджетные переговоры ведутся отдельно от рассмотрения многомиллиардного запроса Белого дома на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
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