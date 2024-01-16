Fox пише, що спікер Палати Джонсон не піде на компроміс із Байденом для допомоги Україні
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не піде на компроміс із Сенатом та Білим домом щодо безпеки кордонів, який передбачає продовження допомоги Україні. Про це повідомив канал Fox News із посиланням на одного із законодавців від Республіканської партії.
За словами співрозмовника журналістів, на конференції республіканців 14 січня Джонсон сказав, що Палата не підтримає нічого, окрім закону HR2 щодо безпеки кордону з Мексикою.
Цей документ містить повернення до політики адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа — він передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою, проте більшість Демократичної партії в Сенаті США та Білий дім назвали його "безнадійним".
Також на конференції республіканцям сказали, що Сенат близький до угоди про кордон.
Інший законодавець від республіканців сказав, що не думає, що хтось із його однопартійців у Палаті хоче угоди з Сенатом.
"Де тут безпека кордонів? Нам потрібен HR2 або функціональна альтернатива, але спікер робить гарний висновок, коли каже, що президент в односторонньому порядку вніс понад 60 політичних змін, які зруйнували нашу прикордонну безпеку і привели нас сюди. Він може виправити це в односторонньому порядку сьогодні без будь-яких законодавчих дій", — заявив він.
- 4 січня Білий дім заявив, що США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес повинен терміново схвалити новий пакет підтримки.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалено рішення" про гроші для України.
- Бюджетні переговори ведуться окремо від розгляду багатомільярдного запиту Білого дому на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
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