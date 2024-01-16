Fox пише, що спікер Палати Джонсон не піде на компроміс із Байденом для допомоги Україні

Джонсон приватно заявив республіканцям, що не підтримає жодну угоду про безпеку кордонів, яка обговорюється в Сенаті

Майк Джонсон (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не піде на компроміс із Сенатом та Білим домом щодо безпеки кордонів, який передбачає продовження допомоги Україні. Про це повідомив канал Fox News із посиланням на одного із законодавців від Республіканської партії.

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За словами співрозмовника журналістів, на конференції республіканців 14 січня Джонсон сказав, що Палата не підтримає нічого, окрім закону HR2 щодо безпеки кордону з Мексикою.

Цей документ містить повернення до політики адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа — він передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою, проте більшість Демократичної партії в Сенаті США та Білий дім назвали його "безнадійним".

Також на конференції республіканцям сказали, що Сенат близький до угоди про кордон.

Інший законодавець від республіканців сказав, що не думає, що хтось із його однопартійців у Палаті хоче угоди з Сенатом.

"Де тут безпека кордонів? Нам потрібен HR2 або функціональна альтернатива, але спікер робить гарний висновок, коли каже, що президент в односторонньому порядку вніс понад 60 політичних змін, які зруйнували нашу прикордонну безпеку і привели нас сюди. Він може виправити це в односторонньому порядку сьогодні без будь-яких законодавчих дій", — заявив він.

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