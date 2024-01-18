Джонсон: Помощь Украине будет только после границы с Мексикой. Много вопросов по стратегии
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что дальнейшая помощь Украине будет одобрена только после решения вопроса безопасности границы с Мексикой. Об этом он сообщил на брифинге.
По его словам, республиканцам нужны ответы на вопросы, в чем заключается конечная цель и стратегия США по Украине и как обеспечивается отчетность относительно помощи.
"Мы должны быть уверены, что Украина не станет очередным Афганистаном. Вы видите, как многие американцы чешут затылок и задают настоящие вопросы о том, почему это должно продолжаться без наличия надлежащих ответов. Так что я буду их требовать", — заявил Джонсон.
Законодатель сказал, что перед обсуждением помощи Украине стоит урегулировать кризис с мигрантами на южной границе.
"Граница, граница, граница. Мы должны позаботиться о нашем доме, должны обезопасить нашу границу перед тем, как говорить о чем-то другом. Я говорил об этом с первого дня и буду говорить об этом в дальнейшем", — подчеркнул политик.
- 4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение". 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Издание Politico утверждает, что президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу в среду, 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в частности, предоставление помощи Украине.
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