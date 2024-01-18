Джонсон: Помощь Украине будет только после границы с Мексикой. Много вопросов по стратегии

Джонсон заявил, что США должны быть уверены, что Украина "не станет очередным Афганистаном"

Майк Джонсон (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что дальнейшая помощь Украине будет одобрена только после решения вопроса безопасности границы с Мексикой. Об этом он сообщил на брифинге.

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По его словам, республиканцам нужны ответы на вопросы, в чем заключается конечная цель и стратегия США по Украине и как обеспечивается отчетность относительно помощи.

"Мы должны быть уверены, что Украина не станет очередным Афганистаном. Вы видите, как многие американцы чешут затылок и задают настоящие вопросы о том, почему это должно продолжаться без наличия надлежащих ответов. Так что я буду их требовать", — заявил Джонсон.

Законодатель сказал, что перед обсуждением помощи Украине стоит урегулировать кризис с мигрантами на южной границе.

"Граница, граница, граница. Мы должны позаботиться о нашем доме, должны обезопасить нашу границу перед тем, как говорить о чем-то другом. Я говорил об этом с первого дня и буду говорить об этом в дальнейшем", — подчеркнул политик.

4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение". 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Издание Politico утверждает, что президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу в среду, 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в частности, предоставление помощи Украине.

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