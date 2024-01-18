Сенат рассмотрит помощь Украине на следующей неделе, но есть Палата — лидер республиканцев

Макконнелл заявил, что не знает, какой результат будет в Палате представителей, если Сенат одобрит помощь Украине

Митч Макконнелл (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что ожидает рассмотрения помощи Украине на следующей неделе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его The Hill.

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По его словам, повестку дня в Сенате контролирует большинство демократов, но он уверен, что участники переговоров опубликуют соглашение по безопасности границ через несколько дней.

"Я предполагаю, что мы, скорее всего, обсудим этот вопрос в Сенате на следующей неделе. Мы надеемся получить заслуживающий доверия пакет мер по границе. Я ожидаю, что он будет перед нами на следующей неделе", — сказал Макконнелл.

Он отметил, что не знает, каким будет результат в Палате представителей, которая принимает окончательное решение после одобрения Сената.

"Мы работаем над тем, чтобы получить от Сената пакет, который будет заслуживать доверия и касается вопросов национальной безопасности и безопасности границ", — резюмировал законодатель.

12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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