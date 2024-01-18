Сенат рассмотрит помощь Украине на следующей неделе, но есть Палата — лидер республиканцев
Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что ожидает рассмотрения помощи Украине на следующей неделе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его The Hill.
По его словам, повестку дня в Сенате контролирует большинство демократов, но он уверен, что участники переговоров опубликуют соглашение по безопасности границ через несколько дней.
"Я предполагаю, что мы, скорее всего, обсудим этот вопрос в Сенате на следующей неделе. Мы надеемся получить заслуживающий доверия пакет мер по границе. Я ожидаю, что он будет перед нами на следующей неделе", — сказал Макконнелл.
Он отметил, что не знает, каким будет результат в Палате представителей, которая принимает окончательное решение после одобрения Сената.
"Мы работаем над тем, чтобы получить от Сената пакет, который будет заслуживать доверия и касается вопросов национальной безопасности и безопасности границ", — резюмировал законодатель.
- 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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