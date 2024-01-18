Путина нужно остановить, но нынешняя ситуация недопустима, я сказал это Байдену — Джонсон

Джонсон заявил, что республиканцы до сих пор не получили от Байдена "удовлетворительных ответов" относительно помощи Украине

Майк Джонсон (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно". Об этом он сказал после встречи лидеров Конгресса с президентом США Джо Байденом, цитирует его CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Республиканская партия до сих пор не получила "удовлетворительных ответов" от администрации Байдена о плане продолжения помощи Украине.

"Мы все выступаем против Путина, против варварства и агрессии, которые он там проявил, и его необходимо остановить. Но то, что сейчас происходит в Украине, этот статус-кво сохранить невозможно. Это недопустимо", — сказал Джонсон.

Он отметил, что США не могут тратить миллиарды долларов без "четко сформулированной стратегии".

"И я снова сказал президенту на встрече, как я уже неоднократно говорил: Сэр, вы должны сформулировать, в чем заключается стратегия. Какой финал?" — заявил спикер.

4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение". 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Издание Politico утверждает, что президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу в среду, 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в частности, предоставление помощи Украине.

Читайте также: Зеленский о задержке помощи Украине: Это страшный эксперимент, не советовал бы это делать