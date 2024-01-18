Путина нужно остановить, но нынешняя ситуация недопустима, я сказал это Байдену — Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно". Об этом он сказал после встречи лидеров Конгресса с президентом США Джо Байденом, цитирует его CNN.
По его словам, Республиканская партия до сих пор не получила "удовлетворительных ответов" от администрации Байдена о плане продолжения помощи Украине.
"Мы все выступаем против Путина, против варварства и агрессии, которые он там проявил, и его необходимо остановить. Но то, что сейчас происходит в Украине, этот статус-кво сохранить невозможно. Это недопустимо", — сказал Джонсон.
Он отметил, что США не могут тратить миллиарды долларов без "четко сформулированной стратегии".
"И я снова сказал президенту на встрече, как я уже неоднократно говорил: Сэр, вы должны сформулировать, в чем заключается стратегия. Какой финал?" — заявил спикер.
- 4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение". 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Издание Politico утверждает, что президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу в среду, 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в частности, предоставление помощи Украине.
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