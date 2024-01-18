Байден: Бездействие Конгресса ставит под угрозу США. Нужно скорее разобраться с границей
Президент США Джо Байден заявил, что Конгресс должен обеспечить помощь Украине, включая артиллерию и противовоздушную оборону. Об этом он сообщил на встрече с лидерами американских законодателей.
По его словам, продолжение бездействия Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность США и НАТО.
Он призвал законодателей быстро предоставить новую помощь Украине, чтобы "послать сильный сигнал о решимости США".
Также Байден дал понять, что США стоит решить вопрос границы с Мексикой.
"Его воодушевляет прогресс, достигнутый на двухпартийных переговорах, проходящих в Сенате. Он выразил готовность достичь двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе", — сказано в сообщении Белого дома.
- 4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение". 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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