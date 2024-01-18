Байден: Бездействие Конгресса ставит под угрозу США. Нужно скорее разобраться с границей

Байден заявил, что его воодушевляет прогресс в переговорах республиканцев и демократов в Сенате США

Джо Байден (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент США Джо Байден заявил, что Конгресс должен обеспечить помощь Украине, включая артиллерию и противовоздушную оборону. Об этом он сообщил на встрече с лидерами американских законодателей.

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По его словам, продолжение бездействия Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность США и НАТО.

Он призвал законодателей быстро предоставить новую помощь Украине, чтобы "послать сильный сигнал о решимости США".

Также Байден дал понять, что США стоит решить вопрос границы с Мексикой.

"Его воодушевляет прогресс, достигнутый на двухпартийных переговорах, проходящих в Сенате. Он выразил готовность достичь двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе", — сказано в сообщении Белого дома.

4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение". 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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