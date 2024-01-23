Білий дім: Наступні кілька місяців будуть критичними для України, потрібна допомога Конгресу

Джон Кірбі (Скриншот)

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і у разі, якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткове фінансування, це буде мати "катастрофічні наслідки". Про це він заявив на брифінгу.

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"Наступні кілька місяців будуть критичними для України", – сказав Кірбі, додавши, що росіяни продовжують обстрілювати Україну ракетами та безпілотниками.



Тому українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються, зазначив представник Білого дому.

Водночас РФ продовжує отримувати допомогу від Ірану й Північної Кореї, в тому числі балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

У цьому контексті Кірбі зазначив, що адміністрація США прагне перемоги України.

Відповідаючи на запитання, що буде в разі відмови Конгресу ухвалювати подальшу допомогу для України, Кірбі відповів: "По-перше, американське лідерство похитнеться. По-друге, це може мати потенційно катастрофічні наслідки для України".

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Президент США Джо Байден під час нещодавньої зустрічі із законодавцями Палати представників і Сенату намагався якомога предметніше змалювати ситуацію в Україні, пояснюючи, чому їй так потрібне додаткове фінансування. Про це казали у CNN.

18 січня Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

У відповідь на це Трамп застеріг республіканців від укладення угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, якщо вони не отримають "все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів до США.

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