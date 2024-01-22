Дуда: Допомога Україні від США – єдина надія на перемогу і спосіб уникнути більшої війни

Польський президент заявив, що допомога ЗСУ – це варіант для США, як американські військові можуть уникнути ширшої війни

Анджей Дуда (Фото: LIGA.net)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив в ефірі американського телеканалу Fox News, що допомога з боку США є "єдиною надією на перемогу України у війні з РФ".

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У Дуди запитали, наскільки важливою, на його думку, є схвалення Конгресом США додаткового фінансування України.

Польський президент відповів, що це є "єдиною надією на перемогу України у війни з Росією, і одночасно способом уникнути більшої війни і необхідності участі в ній американських військових".

"Якщо РФ виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало б ризик ще однієї великої війни в Європі. Тож лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, надаючи підтримку Україні", – висловився Дуда.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на панельній дискусії у Давосі заявив, що крайній термін, коли американський Конгрес може схвалити додаткове фінансування для України, – це кінець січня. Далі, додав глава МЗС, це "сильно вплине на ситуацію на фронті".

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Президент США Джо Байден під час нещодавньої зустрічі із законодавцями Палати представників і Сенату намагався якомога предметніше змалювати ситуацію в Україні, пояснюючи, чому їй так потрібне додаткове фінансування. Про це казали у CNN.

18 січня Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

У відповідь на це Трамп застеріг республіканців від укладення угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, якщо вони не отримають "все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів до США.

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