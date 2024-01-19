США хочуть передати Україні якнайбільше допомоги до січня 2025 року — CNN

За даними співрозмовника CNN, у 2023 році представники адміністрації та Конгресу почали обговорювати, як спрямувати якомога більше допомоги Україні до січня 2025 року

Володимир Зеленський передав до Конгресу США прапор із Бахмута (Фото: EPA)

США планують передати Україні якомога більше військової допомоги до січня 2025 року. CNN цитує слова американського високопосадовця, який заявив, що кошти, виділені на допомогу Україні, які не будуть витрачені, може заблокувати 45-й президент США Дональд Трамп у разі обрання його головою держави.

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За даними співрозмовника видання, у 2023 році представники адміністрації та Конгресу почали обговорювати, як спрямувати якомога більше допомоги Україні до січня 2025 року.

"Важливо не тільки те, щоб гроші були виділені, але й те, щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які кошти з 2024 фінансового року, які ще чекають на витрату, можуть бути заблоковані Трампом", – сказав він.

19 січня стало відомо, що Трамп виступив проти компромісів з Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою. Розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні.

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Помічник конгресмена, знайомий із перебігом обговорення, заявив, що більш "яструбині" законодавці, такі як сенатор-республіканець Ліндсі Грем і представник-республіканець Майкл Маккол, були серед тих, хто восени 2023 року домагався від Конгресу виділення достатніх коштів для утримання Збройних Сил України до виборів 2024 року.

"Ми перебуваємо в середині інтенсивного виборчого циклу, де ухвалення такого складного рішення, як це, в тіні президентських виборів та виборів до нижньої палати Конгресу, для багатьох людей не має сенсу. Тож для "яструбів" серед нас, висування на перший план – це спосіб зберегти підтримку впродовж політично напруженого року на внутрішньому фронті", – сказав помічник-консультант.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

19 січня спікер палати Джонсон заявив, що часто радиться з Трампом щодо питання кордону та допомоги Україні.

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