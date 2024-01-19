Трамп виступив проти компромісів щодо кордону для допомоги Україні. Сподівається на Джонсона

Трамп закликав республіканців не погоджуватися на компроміс щодо кордону, якщо вони не отримають "усе необхідне"

Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

45-й президент США Дональд Трамп виступив проти компромісів з Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, цитує його The Hill.

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За його словами, Республіканській партії не слід укладати угоду щодо кордону, якщо вона не отримає "все необхідне" для припинення потоків мігрантів.

"Багато хто з них прийшов з невідомих частин у нашу колись велику країну", – написав Трамп.

Він висловив упевненість, що спікер Палати представників Майк Джонсон укладе "тільки ідеальну" угоду щодо кордону.

"Пам'ятайте, без міцних кордонів та чесних виборів у нас немає країни", – заявив 45-й глава Білого дому.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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