Трамп выступил против компромиссов по границе для помощи Украине. Надеется на Джонсона

Трамп призвал республиканцев не соглашаться на компромисс по границе, если они не получат "все необходимое"

Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

45 президент США Дональд Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по вопросу безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, цитирует его The Hill.

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По его словам, Республиканской партии не следует заключать соглашение по границе, если она не получит "все необходимое" для прекращения потоков мигрантов.

"Многие из них пришли из неизвестных частей, в нашу когда-то великую страну", — написал Трамп.

Он выразил уверенность, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит "только идеальную" сделку по границе.

"Помните, без крепких границ и честных выборов у нас нет страны", — заявил 45 глава Белого дома.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгрессаставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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