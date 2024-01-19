Спикер палаты заявил, что часто советуется с Трампом по вопросу границы и помощи Украине

Трамп давит на республиканцев, чтобы они сначала "получили все необходимое" для перекрытия потока мигрантов в США, а уже затем заключали соглашения

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что часто обсуждает вопрос усиления границ с экс-президентом США Дональдом Трампом. В частности, передает ABC, он советовался с ним по поводу этого вопроса перед вчерашним совещанием с действующим лидером Соединенных Штатов Джо Байденом.

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Джонсон требует более ограничительных реформ в рамках безопасности американских границ, несмотря на прогресс в Сенате по поводу двухпартийного компромисса, пишет ABC. Спикер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Трампом в преддверии встречи лидеров Конгресса с Байденом.

Трамп высказался против какого-либо соглашения между участниками переговоров в Сенате и администрацией Байдена, и Джонсон согласился с ним. По его словам, они обсуждают это "достаточно часто" и "каждые несколько дней".

18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы во избежание критики и для обеспечения помощи Украине.

В ответ Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

"Я не думаю, что мы вообще должны заключать соглашение о границе, если мы не получим все необходимое, чтобы остановить вторжение миллионов и миллионов людей, многие из которых прибыли из неизвестных частей мира, в нашу некогда большую страну", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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