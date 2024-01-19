Спикер палаты заявил, что часто советуется с Трампом по вопросу границы и помощи Украине
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что часто обсуждает вопрос усиления границ с экс-президентом США Дональдом Трампом. В частности, передает ABC, он советовался с ним по поводу этого вопроса перед вчерашним совещанием с действующим лидером Соединенных Штатов Джо Байденом.
Джонсон требует более ограничительных реформ в рамках безопасности американских границ, несмотря на прогресс в Сенате по поводу двухпартийного компромисса, пишет ABC. Спикер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Трампом в преддверии встречи лидеров Конгресса с Байденом.
Трамп высказался против какого-либо соглашения между участниками переговоров в Сенате и администрацией Байдена, и Джонсон согласился с ним. По его словам, они обсуждают это "достаточно часто" и "каждые несколько дней".
18 января Байден согласился на усиление иммиграционной политики, которую требовали республиканцы во избежание критики и для обеспечения помощи Украине.
В ответ Трамп предостерег республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине, если они не получат "все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.
"Я не думаю, что мы вообще должны заключать соглашение о границе, если мы не получим все необходимое, чтобы остановить вторжение миллионов и миллионов людей, многие из которых прибыли из неизвестных частей мира, в нашу некогда большую страну", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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