Спікер палати Джонсон заявив, що часто радиться з Трампом щодо питання кордону та допомоги Україні

Трамп тисне на республіканців, щоб вони спочатку "отримали все необхідне" для перекриття потоку мігрантів в США, а вже потім укладали угоди

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що часто обговорює питання посилення кордонів з експрезидентом США Дональдом Трампом. Зокрема, передає ABC, він радився з ним з приводу цього питання перед вчорашньою нарадою з чинним лідером Сполучених Штатів Джо Байденом.

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Джонсон вимагає більш обмежувальних реформ у рамках безпеки американських кордонів, попри прогрес у Сенаті щодо двопартійного компромісу, пише ABC. Спікер розповів, що обговорював це питання з Трампом напередодні зустрічі лідерів Конгресу з Байденом.

Трамп висловився проти будь-якої угоди між учасниками переговорів у Сенаті та адміністрацією Байдена, і Джонсон погодився з ним. За його словами, вони обговорюють це "досить часто" та "кожні кілька днів".

18 січня Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

У відповідь на це Трамп застеріг республіканців від укладення угоди про прикордонну політику та допомогу Україні, якщо вони не отримають "все необхідне", щоб перекрити потік мігрантів до США.

"Я не думаю, що ми взагалі повинні укладати угоду про кордон, якщо ми не отримаємо все необхідне, щоб зупинити вторгнення мільйонів і мільйонів людей, багато з яких прибули з невідомих частин світу, в нашу колись велику країну", — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США і НАТО, а також закликав швидше розібратися з кордоном і схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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