Сенат США проголосував за тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну

Наступний крок – голосування у Конгресі. Після бюджету законодавці мають зайнятися запитом Білого дому на $106 млрд, зокрема для України

Сенат США (Фото - ЕРА)

Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду для запобігання зупинення його роботи (шатдауну). Очікується, що надалі законодавці можуть взятися за законопроєкт, який передбачає виділення фінансування для України. Про це повідомив лідер демократів в американському Сенаті Чак Шумер.

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Після голосування в Сенаті тимчасовий бюджет мають схвалити в Палаті представників, після чого його передадуть на підпис президенту Штатів Джо Байдену.

"Щойно Конгрес уникне припинення роботи, моя мета – щоб Сенат якнайшвидше перейшов до вжиття додаткових заходів щодо національної безпеки (де передбачається, зокрема, фінансування для України. – Ред.)", – заявив Шумер.

19 січня у США закінчується фінансування частини бюджетних програм, проголосованих минулого разу у листопаді. Конгрес США не встигав вчасно проголосувати за проєкт бюджету на весь фінансовий рік, тож на голосування знову винесли резолюцію щодо короткострокового фінансування уряду – на період до початку березня.

Після бюджету Конгрес має зайнятися додатковим запитом Білого дому на $106 млрд, який містить гроші для фінансової та військової допомоги Україні.

Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч 17 січня, щоб обговорити поточні дискусії щодо законопроєкту, що передбачає, зокрема, надання допомоги Україні.

Під час зустрічі американський лідер заявив, що продовження бездіяльності Конгресу ставить під загрозу національну безпеку США та НАТО, а також дав зрозуміти, що США слід вирішити питання про кордон з Мексикою.

18 січня Байден заявив, що більшість американських законодавців виступають за надання додаткового фінансування, але подальше затягування з боку меншості може призвести до "катастрофи".

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