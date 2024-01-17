У Байдена відповіли про затримку допомоги: У Конгресі всі добре усвідомлюють виклики
Американські парламентарі "добре усвідомлюють виклики" щодо допомоги Україні, приклади успіху на кшталт зернової ініціативи переконують законодавців США. Про це заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер в інтерв'ю Суспільному.
"Терміновість зрозуміла. Це — послання, яке звучить не лише від ваших президента та уряду. Я теж говорила про це обом палатам Конгресу, наводила аргументи й щодо військової підтримки, і щодо економічної", – сказала вона.
За словами посадовиці, зокрема, "чудовим прикладом успіху" є кількість збіжжя, яке Україна транспортує Чорним морем: близько 600 суден, 16 млн тонн зерна було перевезено з серпня.
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Пріцкер зазначила, що у грудні було відвантажено більше зерна, ніж коли була розпочата Чорноморська зернова ініціатива.
"Коли розповідаєш такі історії членам Конгресу, вони розуміють, що інвестують у місце, яке має можливості та потенціал. Розуміють, що Україна бореться не лише за власну безпеку, а і за європейську, американську. Тому ці аргументи є переконливими", – пояснила спецпредставниця.
Вона зауважила, що американські парламентські процеси можуть бути "подекуди безладними", але щодо допомоги Україні йдеться про невідкладні питання, і всі "добре усвідомлюють виклики".
- 4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, будь-якого наступного дня може бути прийняте рішення". 12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Видання Politico стверджує, що президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч у середу, 17 січня, щоб обговорити поточні дискусії щодо законопроєкту, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні.
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