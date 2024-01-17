У Байдена відповіли про затримку допомоги: У Конгресі всі добре усвідомлюють виклики

Пенні Пріцкер (Фото: Офіс президента)

Американські парламентарі "добре усвідомлюють виклики" щодо допомоги Україні, приклади успіху на кшталт зернової ініціативи переконують законодавців США. Про це заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер в інтерв'ю Суспільному.

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"Терміновість зрозуміла. Це — послання, яке звучить не лише від ваших президента та уряду. Я теж говорила про це обом палатам Конгресу, наводила аргументи й щодо військової підтримки, і щодо економічної", – сказала вона.

За словами посадовиці, зокрема, "чудовим прикладом успіху" є кількість збіжжя, яке Україна транспортує Чорним морем: близько 600 суден, 16 млн тонн зерна було перевезено з серпня.

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Пріцкер зазначила, що у грудні було відвантажено більше зерна, ніж коли була розпочата Чорноморська зернова ініціатива.

"Коли розповідаєш такі історії членам Конгресу, вони розуміють, що інвестують у місце, яке має можливості та потенціал. Розуміють, що Україна бореться не лише за власну безпеку, а і за європейську, американську. Тому ці аргументи є переконливими", – пояснила спецпредставниця.

Вона зауважила, що американські парламентські процеси можуть бути "подекуди безладними", але щодо допомоги Україні йдеться про невідкладні питання, і всі "добре усвідомлюють виклики".

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, будь-якого наступного дня може бути прийняте рішення". 12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Видання Politico стверджує, що президент США Джо Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч у середу, 17 січня, щоб обговорити поточні дискусії щодо законопроєкту, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні.

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