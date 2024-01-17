У Байдена ответили о задержке помощи: В Конгрессе все хорошо осознают вызовы

Пенни Прицкер (Фото: Офис президента)

Американские парламентарии "хорошо осознают вызовы" о помощи Украине, примеры успеха вроде зерновой инициативы убеждают законодателей США. Об этом заявила спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер в интервью Суспільному.

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"Срочность понятна. Это — послание, которое звучит не только от ваших президента и правительства. Я тоже говорила об этом обеим палатам Конгресса, приводила аргументы и по военной поддержке, и по экономической", – сказала она.

По словам чиновницы, в частности, "прекрасным примером успеха" является количество зерна, которое Украина транспортирует по Черному морю: около 600 судов, 16 млн тонн зерна было перевезено с августа.

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Прицкер отметила, что в декабре было отгружено больше зерна, чем когда была начата Черноморская зерновая инициатива.

"Когда рассказываешь такие истории членам Конгресса, они понимают, что инвестируют в место, которое имеет возможности и потенциал. Понимают, что Украина борется не только за собственную безопасность, но и за европейскую, американскую. Поэтому эти аргументы убедительны ", – пояснила спецпредставитель.

Она отметила, что американские парламентские процессы могут быть "кое-где беспорядочными ", но что касается помощи Украине, речь идет о неотложных вопросах, и все "хорошо осознают вызовы".

4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение". 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Издание Politico утверждает, что президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу в среду, 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в частности, оказание помощи Украине.

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