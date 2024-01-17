У Байдена ответили о задержке помощи: В Конгрессе все хорошо осознают вызовы
Американские парламентарии "хорошо осознают вызовы" о помощи Украине, примеры успеха вроде зерновой инициативы убеждают законодателей США. Об этом заявила спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер в интервью Суспільному.
"Срочность понятна. Это — послание, которое звучит не только от ваших президента и правительства. Я тоже говорила об этом обеим палатам Конгресса, приводила аргументы и по военной поддержке, и по экономической", – сказала она.
По словам чиновницы, в частности, "прекрасным примером успеха" является количество зерна, которое Украина транспортирует по Черному морю: около 600 судов, 16 млн тонн зерна было перевезено с августа.
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Прицкер отметила, что в декабре было отгружено больше зерна, чем когда была начата Черноморская зерновая инициатива.
"Когда рассказываешь такие истории членам Конгресса, они понимают, что инвестируют в место, которое имеет возможности и потенциал. Понимают, что Украина борется не только за собственную безопасность, но и за европейскую, американскую. Поэтому эти аргументы убедительны ", – пояснила спецпредставитель.
Она отметила, что американские парламентские процессы могут быть "кое-где беспорядочными ", но что касается помощи Украине, речь идет о неотложных вопросах, и все "хорошо осознают вызовы".
- 4 января 2024 Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение". 12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Издание Politico утверждает, что президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу в среду, 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в частности, оказание помощи Украине.
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