Зеленський: Україна може довести, що РФ примириться з повною втратою Чорноморського флоту

Президент закцентувався на успіхах України щодо ППО й контролю над Чорним морем та закликав партнерів допомогти отримати перевагу у повітрі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна може довести, що РФ примириться з повною втратою свого Чорноморського флоту. Багато хто боявся наслідків від отримання Україною далекобійної зброї, проте в результаті Росія втрачає дедалі більше. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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"Всі думали, що Росія має ракети, які не можна збивати, – Patriot збивають все. Багато хто боявся наслідків, якщо Україна отримає зброю дальнього ураження, а в результаті Росія лише втрачає більше", – сказав президент.

Також він нагадав, що Україна чула заяви, нібито РФ ніколи не дозволить функціонування зернового коридору без неї, проте майже 16 тонн вантажів уже транспортовано українськими портами.

"І ми можемо довести, що Росія примириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна", – зауважив Зеленський.

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Голова держави закцентував, що потрібно здобути перевагу в повітрі для України, так само як її отримали у Чорному морі.

За його словами, Україна може зробити це, а партнери знають, що саме необхідно і в яких кількостях. Зеленський зазначив, що це дозволить "прогресувати на землі".

Також президент нагадав про знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і щонайменше сильне пошкодження повітряного пункту управління Іл-22.

"Лише два дні тому ми довели, що Україна може навіть вражати дуже цінні російські військові літаки, які ніхто раніше не збивав", – підсумував він.

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26 грудня командувач Повітряних сил повідомив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії. 27 грудня Секретар Ради нацбезпеки і оборони заявив, що Силам оборони вдалося знищити 20% Чорноморського флоту РФ.

Зеленський заявив, що позиція країн-партнерів "не ескалювати" війну санкціями проти РФ та допомогою для України є хибною. Через неї було втрачено життя українців, зокрема захисників, та час, а Росія так і не пішла на ескалацію.

Президент Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Також голова Офісу президента Андрій Єрмак відзвітував про зустріч з радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном.

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