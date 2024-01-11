Зеленський заявив, що ЗСУ знищили 26 вертольотів та 12 літаків за раз. Можливо, з ATACMS

Цифри, які озвучив президент, раніше не повідомлялися. Можливо, йдеться про застосування ракет ATACMS у жовтні 2023 року

Володимир Зеленський (Скриншот із відео)

Українські захисники за допомогою далекобійної зброї від країн-партнерів знищили 26 гелікоптерів та 12 літаків російських загарбників за один день. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Латвії.

Глава держави не уточнив, про яку саме зброю йдеться, проте, ймовірно, він мав на увазі далекобійні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Президент хотів проілюструвати, як на Україну впливають затримки з постачанням сучасного озброєння з боку партнерів.

Він повідомив, що Україна застосувала "деяку далекобійну зброю", яку передали партнери. Він зазначив, що партнери, слухаючи, зрозуміють, про яке саме озброєння йдеться.

"Ми знищили 26 гелікоптерів за добу, 12 літаків, які підіймалися і били потім ракетами, проти яких ці системи (протиповітряної оборони, про них Зеленський говорив раніше. – Ред.) і працювали, – ми 12 знищили за раз. Просто було чим", – пояснив український лідер.

17 жовтня 2023 року Сили спеціальних операцій повідомили, що унаслідок операції Dragonfly вночі того дня у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську вдалося знищити дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.

Читайте також: Ракеті ATACMS, яка вдарила по Бердянську, майже 27 років. Скільки ще таких – фото

Надвечір того дня Зеленський заявив, що домовленості з президентом США Джо Байденом виконуються, а далекобійні ракети ATACMS "себе показали".

Впродовж наступних тижнів стали з'являтися відео із запуском ATACMS українськими захисниками.

Американське видання The New York Times повідомляло, що Україні дали всього близько 20 таких ракет, а на удари по території РФ встановлено заборону.

ATACMS, які отримала Україна,- це найстаріша та базова версія з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

Наприкінці жовтня росіяни написали, що дві ракети ATACMS знищили три пускові ЗРК С-400 під Луганськом. Через кілька днів ЗСУ підтвердили удари по ППО росіян у Криму та під Луганськом.

В інтерв'ю The Economist головком ЗСУ Залужний заявив, що Україна вже била по Криму ракетами ATACMS.

На початок листопада провідні республіканці США просили Байдена про ATACMS більшої дальності для ЗСУ.

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну