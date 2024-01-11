Зеленский заявил, что ВСУ уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов за раз. Возможно, ATACMS

Цифры, озвученные президентом, ранее не сообщались. Возможно, речь идет о применении ракет ATACMS в октябре 2023 года

Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Украинские защитники с помощью дальнобойного оружия от стран-партнеров уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов российских захватчиков за один день. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Латвии.

Глава государства не уточнил, о каком именно оружии идет речь, однако, возможно, он имел в виду дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

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Президент хотел проиллюстрировать, как на Украину влияют задержки со снабжением современного вооружения со стороны партнеров.

Он сообщил, что Украина применила "некоторое дальнобойное оружие", которое передали партнеры. Он отметил, что партнеры, слушая, поймут, о каком именно вооружении идет речь.

"Мы уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы (противовоздушной обороны, о них Зеленский говорил раньше. – Ред.) и работали, – мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", – объяснил украинский лидер.

17 октября 2023 года Силы специальных операций сообщили, что в результате операции Dragonfly ночью того дня во временно оккупированных Бердянске и Луганске удалось уничтожить девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.

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К вечеру того дня Зеленский заявил, что договоренности с президентом США Джо Байденом выполняются, а дальнобойные ракеты ATACMS "себя показали".

В течение следующих недель стали появляться видео з запуском ATACMS украинскими защитниками.

Американское издание The New York Times сообщало, что Украине дали всего около 20 таких ракет, а на удары по территории РФ установлен запрет.

ATACMS, которые получила Украина, – это самая старая и базовая версия с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

В конце октября россияне написали, что две ракеты ATACMS уничтожили три пусковых ЗРК С-400 под Луганском. Через несколько дней ВСУ подтвердили удары по ПВО россиян в Крыму и под Луганском.

В интервью The Economist главком ВСУ Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS.

К началу ноября ведущие республиканцы США просили Байдена об ATACMS большей дальности для ВСУ.

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