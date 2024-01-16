Зеленский: Украина может доказать, что РФ примирится с полной потерей Черноморского флота

Президент акцентировался на успехах Украины по ПВО и контролю над Черным морем и призвал партнеров помочь получить преимущество в воздухе

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина может доказать, что РФ примирится с полной утратой своего Черноморского флота. Многие боялись последствий от получения Украиной дальнобойного оружия, однако в результате Россия теряет все больше. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

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"Все думали, что у России есть ракеты, которые нельзя сбивать, – Patriot сбивают все. Многие боялись последствий, если Украина получит оружие дальнего поражения, а в результате Россия только теряет больше", – сказал президент.

Также он напомнил, что Украина слышала заявления, якобы РФ никогда не позволит функционирование зернового коридора без нее, однако почти 16 тонн грузов уже транспортированы украинскими портами.

"И мы можем доказать, что Россия примирится с полной потерей своего Черноморского флота, терроризировавшего коммерческие суда", – отметил Зеленский.

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Глава государства акцентировал, что нужно получить преимущество в воздухе для Украины так же, как его получили в Черном море.

По его словам, Украина может сделать это, а партнеры знают, что именно необходимо и в каких количествах. Зеленский отметил, что это позволит "прогрессировать на земле".

Также президент напомнил об уничтожении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и по меньшей мере сильном повреждении воздушного пункта управления Ил-22.

"Лишь два дня назад мы доказали, что Украина может даже поражать очень ценные российские военные самолеты, которые никто раньше не сбивал", – подытожил он.

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26 декабря командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. 27 декабря Секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил, что Силам обороны удалось уничтожить 20% Черноморского флота РФ.

Зеленский заявил, что позиция стран-партнеров "не эскалировать" войну санкциями против РФ и помощью для Украины ошибочна. Из-за нее была потеряна жизнь украинцев, в том числе защитников, и время, а Россия так и не пошла на эскалацию.

Президент Зеленский во время Всемирного экономического форума провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Также глава Офиса президента Андрей Ермак отчитался о встрече с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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