Зеленский ответил на призывы "не эскалировать" войну: Потеряли защитников и время

По его словам, когда новые типы вооружений поступили Украине, то "никакой эскалации" со стороны РФ не было

Владимир Зеленский (Скриншот з відео)

Позиция стран-партнеров "не эскалировать" войну санкциями против РФ и помощью для Украины ошибочна. Из-за нее были потеряны жизни украинцев, в том числе защитников, и время, а Россия так и не пошла на эскалацию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

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"Перед полномасштабным вторжением мы постоянно слышали: не эскалируйте. И мы призывали к проактивным действиям, санкциям, чтобы предотвратить военную экспансию. И нам говорили: не эскалируйте. А после февраля 2022 ничто так не вредило нашим коалициям, как этот концепт", – рассказал украинский лидер.

Он отметил, что каждое "не эскалируйте" для Украины звучало, как "ты победишь" для российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский заметил, что Украина просила партнеров о новых типах вооружений, однако ответом было "не эскалируйте", но когда оружие приехало, то эскалации не было.

"Российская ракета упала на территорию НАТО – ответ был снова: не эскалируйте. Но возмездие в этот момент могло научить Россию многому. И придала бы необходимой уверенности Западу", – акцентировал президент.

Также Украине отвечали "не эскалируйте", когда страна говорила о блокировании транзита подсанкционных товаров через Калининградскую область РФ, рассказал глава государства.

По его словам, полная сила санкций могла бы принудить Путина к уступкам.

"Из-за "не эскалируйте" время было потеряно, и жизни многих, многих наших наиболее опытных воинов, которые боролись с 2014 года, были потеряны. Некоторые возможности были упущены. Урок понятен", – подытожил Зеленский.

29 декабря Польша повысила уровень боеспособности противовоздушной обороны после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром того же дня.

4 января глава Бюро национальной безопасности Польши в интервью не исключил, что залет российской ракеты на территорию страны во время массированного удара по Украине был провокацией.

16 января президент Зеленский во время Всемирного экономического форума провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Также глава Офиса президента Андрей Ермак отчитался о встрече с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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