Зеленский ответил на призывы "не эскалировать" войну: Потеряли защитников и время
Позиция стран-партнеров "не эскалировать" войну санкциями против РФ и помощью для Украины ошибочна. Из-за нее были потеряны жизни украинцев, в том числе защитников, и время, а Россия так и не пошла на эскалацию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
"Перед полномасштабным вторжением мы постоянно слышали: не эскалируйте. И мы призывали к проактивным действиям, санкциям, чтобы предотвратить военную экспансию. И нам говорили: не эскалируйте. А после февраля 2022 ничто так не вредило нашим коалициям, как этот концепт", – рассказал украинский лидер.
Он отметил, что каждое "не эскалируйте" для Украины звучало, как "ты победишь" для российского диктатора Владимира Путина.
Зеленский заметил, что Украина просила партнеров о новых типах вооружений, однако ответом было "не эскалируйте", но когда оружие приехало, то эскалации не было.
"Российская ракета упала на территорию НАТО – ответ был снова: не эскалируйте. Но возмездие в этот момент могло научить Россию многому. И придала бы необходимой уверенности Западу", – акцентировал президент.
Также Украине отвечали "не эскалируйте", когда страна говорила о блокировании транзита подсанкционных товаров через Калининградскую область РФ, рассказал глава государства.
По его словам, полная сила санкций могла бы принудить Путина к уступкам.
"Из-за "не эскалируйте" время было потеряно, и жизни многих, многих наших наиболее опытных воинов, которые боролись с 2014 года, были потеряны. Некоторые возможности были упущены. Урок понятен", – подытожил Зеленский.
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