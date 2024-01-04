У Польщі не виключають, що заліт російської ракети був провокацією. Пов'язують із Туском

Севера заявив, що в Кремлі усвідомлюють, що в Польщі прийшов до влади новий уряд, який не був при владі вісім років

Яцек Севера (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера не виключив, що заліт російської ракети на територію країни під час масованого удару по Україні 29 грудня був провокацією. Про це він повідомив у інтерв'ю телеканалу TVN 24.

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За його словами, Польща має достатньо даних, щоб підтвердити — ракета була запущена росіянами.

"Її було видно на наших радіолокаційних станціях, і вона залишила територію Польщі", – сказав Севера.

Чиновник зазначив, що траєкторія польоту вказує на те, що ракета залишить територію Польщі.

На запитання, чи він вважає інцидент провокацією росіян, Севера відповів, що не може цього виключати.

"Цього не виключають і союзники. Адміністрація Кремля усвідомлює, що сьогодні, в дуже важкий момент у Польщі, влада переходить до адміністрації, яка не була при владі вісім років", — резюмував голова бюро нацбезпеки.

29 грудня Польща підвищила рівень боєздатності протиповітряної оборони після виявлення невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Інформовані джерела повідомили польські медіа, що це могла бути російська ракета типу Х-101 або Х-22. За їхніми даними, ракета перетинала територію Польщі протягом трьох хвилин і віддалилася від кордону на відстань близько 30 км.

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

У ніч проти 29 грудня Росія тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей зі 158.

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