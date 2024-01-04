В Польше не исключают, что залет российской ракеты был провокацией. Связывают с Туском

Севера заявил, что в Кремле осознают, что в Польше пришло к власти новое правительство, которое не было у власти восемь лет

Яцек Севера (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера не исключил, что залет российской ракеты на территорию страны во время массированного удара по Украине 29 декабря был провокацией. Об этом он сообщил в интервью каналу TVN 24.

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По его словам, у Польши есть достаточно данных, чтобы подтвердить — ракета была запущена россиянами.

"Она была видна на наших радиолокационных станциях и покинула территорию Польши", — сказал Севера.

Чиновник отметил, что траектория полета указывает на то, что ракета покинет территорию Польши.

На вопрос, считает ли он инцидент провокацией россиян, Севера ответил, что не может этого исключать.

"Этого не исключают и союзники. Администрация Кремля осознает, что сегодня, в очень трудный момент в Польше, власть переходит к администрации, которая не была у власти восемь лет", — резюмировал глава бюро нацбезопасности.

29 декабря Польша повысила уровень боеготовности противовоздушной обороны после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Информированные источники сообщили польским медиа, что это могла быть российская ракета типа Х-101 или Х-22. По их данным, ракета пересекала территорию Польши в течение трех минут и отдалилась от границы на расстояние около 30 км.

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.

В ночь на 29 декабря Россия терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

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