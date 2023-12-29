Польша признала, что на ее территорию залетела ракета РФ. Polsat: Возможно Х-101 или Х-22
Польша повысила боеготовность своей противовоздушной обороны после появления неизвестного объекта в воздушном пространстве во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Об этом сообщил представитель Оперативного командования страны подполковник Яцек Горышевский, цитирует его Polsat.
По его словам, для обеспечения безопасности польского воздушного пространства повышена боеготовность средств ПВО, а также дежурных пар истребителей.
Начальник генерального штаба армии Польши Веслав Кукула заявил, что все указывает на то, что в страну залетела российская ракета.
"У нас есть радиолокационные, национальные и союзные подтверждения этого. Это была трудная ночь для Украины. Комбинированная атака насыщения, предназначенная для перегрузки противовоздушной обороны с использованием дронов и последующие ракетные удары, в основном дальней авиации. Ракеты, выпущенные из Каспийского моря, мы отслеживали большую часть этих ракет относительно масштаба и направления их движения. Одна из этих ракет пересекла польскую границу, а затем покинула ее. Все указывает на это, хотя мы это еще подтверждаем и проверяем на местах", — сказал генерал.
Polsat со ссылкой на собственные источники также пишет, что это могла быть ракета типа Х-101 или Х-22.
По предварительным данным, в ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.
- В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли шесть человек и 28 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о четырех погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.
- В Запорожье 6 погибших и 12 пострадавших. В Харькове 3 человека погибли, 13 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.
- Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе – видео с мест.
Читайте также: Умеров: С теми запасами ракет, которые есть у РФ, они будут продолжать массированные удары