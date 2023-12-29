Польша признала, что на ее территорию залетела ракета РФ. Polsat: Возможно Х-101 или Х-22

Polsat со ссылкой на военные источники заявляет, что в Польшу утром 29 декабря могла залететь ракета типа Х-101 или Х-22

Веслав Кукула (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Польша повысила боеготовность своей противовоздушной обороны после появления неизвестного объекта в воздушном пространстве во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Об этом сообщил представитель Оперативного командования страны подполковник Яцек Горышевский, цитирует его Polsat.

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По его словам, для обеспечения безопасности польского воздушного пространства повышена боеготовность средств ПВО, а также дежурных пар истребителей.

Начальник генерального штаба армии Польши Веслав Кукула заявил, что все указывает на то, что в страну залетела российская ракета.

"У нас есть радиолокационные, национальные и союзные подтверждения этого. Это была трудная ночь для Украины. Комбинированная атака насыщения, предназначенная для перегрузки противовоздушной обороны с использованием дронов и последующие ракетные удары, в основном дальней авиации. Ракеты, выпущенные из Каспийского моря, мы отслеживали большую часть этих ракет относительно масштаба и направления их движения. Одна из этих ракет пересекла польскую границу, а затем покинула ее. Все указывает на это, хотя мы это еще подтверждаем и проверяем на местах", — сказал генерал.

Polsat со ссылкой на собственные источники также пишет, что это могла быть ракета типа Х-101 или Х-22.

По предварительным данным, в ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли шесть человек и 28 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о четырех погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

В Запорожье 6 погибших и 12 пострадавших. В Харькове 3 человека погибли, 13 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

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