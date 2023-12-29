В НАТО посчитали, сколько раз за год перехватывали военные самолеты РФ – более 300

В 2023 году Военно-воздушные силы НАТО по всей Европе более 300 раз проводили перехват российских военных самолетов

Перехват российского самолета в 2020 году (Фото - НАТО)

Военно-воздушные силы Североатлантического Альянса более 300 раз проводили перехват боевых самолетов России, которые приближались к воздушному пространству НАТО в 2023 году.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Большинство из трех сотен перехватов самолетов РФ в 2023 году проводилось над Балтийским морем, сказано в сообщении Альянса.

Постоянные миссии НАТО по воздушному патрулированию требуют, чтобы авиация Альянса поднималась на перехват во всех ситуациях, когда российские военные самолеты "непредсказуемым образом приближаются к воздушному пространству союзников".

Как отмечается, российские военные самолеты систематически не передавали код транспондера, который должен указывать их положение и высоту, не сообщали план полета и не общались с авиадиспетчерами.

В НАТО подчеркивают, что подавляющее большинство сближений между самолетами Альянса и РФ были "безопасными и профессиональными", а прямые нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими военными самолетами были редкими и, как правило, кратковременными.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилила противовоздушную оборону на восточном фланге.

В октябре 2023 года после повреждения подводных трубопроводов в Балтийском море НАТО также направила в регион дополнительные силы.

Также НАТО провела в 2023 году крупнейшие за свою историю воздушные учения Air Defender 23.

Читайте также: НАТО не собирается ждать, пока Россия восстановит армию, идет наращивание сил – посол США