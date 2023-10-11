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Повреждение газопровода Эстония-Финляндия. В НАТО обещают ответ, если будет доказана атака

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 10:47
Повреждение газопровода Эстония-Финляндия. В НАТО обещают ответ, если будет доказана атака - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана преднамеренная атака на газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе. 

По его словам, если будет доказано, что трубопровод между Эстонией и Финляндией был поврежден в результате преднамеренной атаки, то это "будет серьезно". 

"Это будет встречено сплоченным и решительным ответом со стороны НАТО", — заявил Столтенберг.

В воскресенье, 8 октября, из-за нештатной ситуации остановились поставки газа через Balticconnector, подводный газопровод между Финляндией и Эстонией

Gasgrid и Elering готовят операцию по расследованию причин и определению места вероятной утечки. Для этого планируется использовать различные технические методы, в том числе эхолотирование и подводную видеосъемку.

Balticconnector – это трубопровод, с 2019 года соединивший газотранспортные системы Финляндии и Эстонии. Его пропускная способность – 7,2 млн кубометров в сутки, протяженность – 150 км, из которых 77 км – на дне Финского залива в Балтийском море.

Сколько времени понадобится для ремонта – пока неизвестно. Только для того, чтобы произвести осмотр трубы, нужно несколько дней. И если выяснится, что в трубопроводе действительно есть отверстие, ремонтные работы могут затянуться на несколько месяцев в зависимости от характера повреждения.

  • Взрывы на трассе газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2 произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны считают, что взрывы были умышленными и ведут расследование, чтобы установить ответственных.
  • The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.
  • В марте 2023 года Зеленский опроверг причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.
  • В Швеции рассчитывают завершить расследование до конца 2023 года.

Читайте также: Польша предоставила доказательства причастности России к подрыву Северных потоков – Zeit 

Дмитрий Гриниченко
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