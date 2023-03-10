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"Это смешно". Зеленский отрицает причастность Украины к диверсии на Северных потоках

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 16:54
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Украина не имеет отношения к диверсии на газопроводах Северный поток, а подобная дезинформация выгодна только РФ или тем, кто ведет бизнес со страной-агрессором. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге с премьером Финляндии Санной Марин во время ее визита в Киев.

Комментируя информацию NYT о якобы причастности украинской стороны к диверсии, Зеленский сказал: "Мы не имеем к этому никакого отношения".

Он предположил, что подобные материалы могут появляться в западных СМИ для замедления военной помощи от Запада.

"Все очень просто. Я не хочу даже подводить итоги. Мы четко понимаем, в какой информационной сети, где это появлялось, на каких медиаплощадках, каких государств, как это могло быть, откуда эта информация могла идти. Я считаю, очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что подобные публикации играют на руку исключительно России. Или же, как предположил президент, есть еще какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились санкции – такие группы могут быть не только в РФ.

"Мы должны осознавать, с чем мы боремся. Мы боремся с врагом, он один – Россия. А еще мы боремся с людьми, которые, кроме денег, ничего для себя не видят", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что даже в ЕС и НАТО есть страны, которые могут помогать Украине "для галочки", но при этом в обход санкций зарабатывают на торговле с РФ десятки миллиардов долларов.

"Я бы на это обращал внимание и анализировал бы, для кого такая дезинформация нужна. Украинцы точно этого не делали – это самое главное. А кто там что придумал, есть какие-то "признаки", а может, даже "под каким-то флагом" – это смешно. Мы заинтересованы в том, чтобы оружие поставлялось, чтобы санкции вводились и чтобы была наша победа", – добавил Зеленский.

Оксана Житнюк
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