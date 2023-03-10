"Это смешно". Зеленский отрицает причастность Украины к диверсии на Северных потоках

Украина не имеет отношения к диверсии на газопроводах Северный поток, а подобная дезинформация выгодна только РФ или тем, кто ведет бизнес со страной-агрессором. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге с премьером Финляндии Санной Марин во время ее визита в Киев.

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Комментируя информацию NYT о якобы причастности украинской стороны к диверсии, Зеленский сказал: "Мы не имеем к этому никакого отношения".

Он предположил, что подобные материалы могут появляться в западных СМИ для замедления военной помощи от Запада.

"Все очень просто. Я не хочу даже подводить итоги. Мы четко понимаем, в какой информационной сети, где это появлялось, на каких медиаплощадках, каких государств, как это могло быть, откуда эта информация могла идти. Я считаю, очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что подобные публикации играют на руку исключительно России. Или же, как предположил президент, есть еще какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились санкции – такие группы могут быть не только в РФ.

"Мы должны осознавать, с чем мы боремся. Мы боремся с врагом, он один – Россия. А еще мы боремся с людьми, которые, кроме денег, ничего для себя не видят", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что даже в ЕС и НАТО есть страны, которые могут помогать Украине "для галочки", но при этом в обход санкций зарабатывают на торговле с РФ десятки миллиардов долларов.

"Я бы на это обращал внимание и анализировал бы, для кого такая дезинформация нужна. Украинцы точно этого не делали – это самое главное. А кто там что придумал, есть какие-то "признаки", а может, даже "под каким-то флагом" – это смешно. Мы заинтересованы в том, чтобы оружие поставлялось, чтобы санкции вводились и чтобы была наша победа", – добавил Зеленский.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы.

Недавно The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы".

Министр обороны Резников опроверг причастность Украины ко взрывам на газопроводах Северный поток.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что пока неизвестно, кто стоит за диверсиями на Северных потоках, расследование продолжается. В Совете нацбезопасности США сказали, что не подтверждают данные, изложенные в публикации NYT.

Оксана Житнюк

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