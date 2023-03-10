"Это смешно". Зеленский отрицает причастность Украины к диверсии на Северных потоках
Украина не имеет отношения к диверсии на газопроводах Северный поток, а подобная дезинформация выгодна только РФ или тем, кто ведет бизнес со страной-агрессором. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге с премьером Финляндии Санной Марин во время ее визита в Киев.
Комментируя информацию NYT о якобы причастности украинской стороны к диверсии, Зеленский сказал: "Мы не имеем к этому никакого отношения".
Он предположил, что подобные материалы могут появляться в западных СМИ для замедления военной помощи от Запада.
"Все очень просто. Я не хочу даже подводить итоги. Мы четко понимаем, в какой информационной сети, где это появлялось, на каких медиаплощадках, каких государств, как это могло быть, откуда эта информация могла идти. Я считаю, очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что подобные публикации играют на руку исключительно России. Или же, как предположил президент, есть еще какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились санкции – такие группы могут быть не только в РФ.
"Мы должны осознавать, с чем мы боремся. Мы боремся с врагом, он один – Россия. А еще мы боремся с людьми, которые, кроме денег, ничего для себя не видят", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что даже в ЕС и НАТО есть страны, которые могут помогать Украине "для галочки", но при этом в обход санкций зарабатывают на торговле с РФ десятки миллиардов долларов.
"Я бы на это обращал внимание и анализировал бы, для кого такая дезинформация нужна. Украинцы точно этого не делали – это самое главное. А кто там что придумал, есть какие-то "признаки", а может, даже "под каким-то флагом" – это смешно. Мы заинтересованы в том, чтобы оружие поставлялось, чтобы санкции вводились и чтобы была наша победа", – добавил Зеленский.
- В сентябре 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы.
- Недавно The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы".
- Министр обороны Резников опроверг причастность Украины ко взрывам на газопроводах Северный поток.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что пока неизвестно, кто стоит за диверсиями на Северных потоках, расследование продолжается. В Совете нацбезопасности США сказали, что не подтверждают данные, изложенные в публикации NYT.
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