UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия, НАТО, ЕС: Рано делать выводы о диверсиях на Северных потоках

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 13:55
Германия, НАТО, ЕС: Рано делать выводы о диверсиях на Северных потоках - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от поспешных выводов после недавней публикации в СМИ сообщений о том, что за прошлогодним нападением на газопровод Северный поток могла стоять "проукраинская группа". Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk.

По мнению Писториуса, нельзя исключать, что диверсия могла быть проведена "под ложным флагом".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей Совета по иностранным делам Европейского Союза с министрами обороны заявил, что пока неизвестно, кто стоит за диверсиями на Северных потоках, расследование продолжается.

Вісокий представитель ЕС Жозеп Боррель там же сказал, что не может комментировать информацию о причастности к диверсии "проукраинской группы". "У меня нет четких доказательств и информации", – сказал он.

  • На днях The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы".
  • Министр обороны Алексей Резников опроверг причастность Украины к взрывам на газопроводах Северный поток.

Читайте также: Times: Разведки знают имя украинца, который, возможно, заказал взрывы на Северных потоках

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
северный поток йенс столтенберг Жозеп Боррель борис писториус
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 