Германия, НАТО, ЕС: Рано делать выводы о диверсиях на Северных потоках

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от поспешных выводов после недавней публикации в СМИ сообщений о том, что за прошлогодним нападением на газопровод Северный поток могла стоять "проукраинская группа". Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk.

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По мнению Писториуса, нельзя исключать, что диверсия могла быть проведена "под ложным флагом".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей Совета по иностранным делам Европейского Союза с министрами обороны заявил, что пока неизвестно, кто стоит за диверсиями на Северных потоках, расследование продолжается.

Вісокий представитель ЕС Жозеп Боррель там же сказал, что не может комментировать информацию о причастности к диверсии "проукраинской группы". "У меня нет четких доказательств и информации", – сказал он.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодными для эксплуатации. Одна нить Северного потока-2, по российской информации, осталась в рабочем состоянии, хотя в Европе в этом сомневаются.

3 марта 2023 года было заявлено, что Россия собирается законсервировать поврежденные взрывами газопроводы СП-1 и СП-2 и не будет их восстанавливать.

На днях The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы".

Министр обороны Алексей Резников опроверг причастность Украины к взрывам на газопроводах Северный поток.

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Вадим Ребрина

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