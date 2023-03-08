UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Северный поток. Совет нацбезопасности США не подтверждает данные NYT о "следе Украины"

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 19:01
Северный поток. Совет нацбезопасности США не подтверждает данные NYT о
Северный поток-2 (Фото: Stefan Sauer/ЕРА)

Совет набезопасности США не подтверждает информацию The New York Times о якобы причастности Украины к диверсиям на Северных потоках. Об этом заявила пресс-секретарь американского Совета нацбезопасности Эдриэнн Уотсон.

"СНБ не может подтвердить этот отчет NYT", – сказано в сообщении.

Она подчеркнула, что автор публикации сам признает, что анонимные утверждения в статье не были получены из рассекреченных разведывательных данных, предоставленных правительством США, и источники издания не были уполномочены говорить от имени правительства США.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Совет Нацбезопасности США северный поток северный поток-2 диверсия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 