Северный поток. Совет нацбезопасности США не подтверждает данные NYT о "следе Украины"

Совет набезопасности США не подтверждает информацию The New York Times о якобы причастности Украины к диверсиям на Северных потоках. Об этом заявила пресс-секретарь американского Совета нацбезопасности Эдриэнн Уотсон.

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"СНБ не может подтвердить этот отчет NYT", – сказано в сообщении.

Она подчеркнула, что автор публикации сам признает, что анонимные утверждения в статье не были получены из рассекреченных разведывательных данных, предоставленных правительством США, и источники издания не были уполномочены говорить от имени правительства США.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы.

На днях The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщала, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы".

Министр обороны Алексей Резников опроверг причастность Украины к взрывам на газопроводах Северный поток.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока неизвестно, кто стоит за диверсиями на Северных потоках, расследование продолжается.

Оксана Житнюк

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