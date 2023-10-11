Пошкодження газопроводу Естонія-Фінляндія. У НАТО обіцяють відповідь, якщо буде доведено атаку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь", якщо буде доведена навмисна атака на газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією. Про це він повідомив на брифінгу із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі.

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За його словами, якщо буде доведено, що трубопровід між Естонією та Фінляндією було пошкоджено внаслідок навмисної атаки, то це "буде серйозно".

"Це буде зустрінуто згуртованою і рішучою відповіддю з боку НАТО", – заявив Столтенберг.

У неділю, 8 жовтня, через позаштатну ситуацію зупинилися постачання газу через Balticconnector, підводний газопровід між Фінляндією й Естонією

Gasgrid та Elering готують операцію з розслідування причин і визначення місця ймовірного витоку. Для цього планується використовувати різні технічні методи, серед іншого ехолотування та підводне відеознімання.

Balticconnector – це трубопровід, – це трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки у Балтійському морі.

Скільки часу знадобиться для ремонту – поки що невідомо. Тільки для того, щоб провести огляд труби, потрібно кілька днів. І якщо з'ясується, що у трубопроводі справді є отвір, ремонтні роботи можуть затягтися на кілька місяців залежно від характеру пошкодження.

Вибухи на трасі газопроводів Nord Stream і Nord Stream 2 сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни вважають, що вибухи були навмисними і проводять розслідування, щоб встановити відповідальних.

The New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці повідомляла, що диверсію на газопроводах провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

У березні 2023 року Зеленський спростував причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.

У Швеції розраховують завершити розслідування до кінця 2023 року.

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