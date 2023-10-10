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Польща надала докази причетності росіян до підриву Північних потоків – Zeit

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 06:43
Польща надала докази причетності росіян до підриву Північних потоків – Zeit - Фото
Витік газу зі зруйнованого Північного потоку (Скриншот з відео)

Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах Північний потік та Північний потік-2, але німецька влада скептично ставиться до цієї інформації. Про це повідомляє німецьке видання Zeit.

Нещодавно польські спецслужби надіслали Німеччині інформацію, що Польща ідентифікувала частину екіпажу яхти "Андромеда", яка була в зоні інциденту. 

За їхніми даними, йдеться про кількох чоловіків, які перебували на яхті деякий час і, як стверджується, мали російське громадянство.

Видання зазначає, що саме "Андромеда" відіграла вирішальну роль в атаці на Північні потоки 26 вересня 2022 року.

За даними прокуратури Гданська, 19 вересня того самого року польська прикордонна служба перевірила екіпаж "Андромеди" під час зупинки яхти в польському місті Колобжег і записала особисті дані членів екіпажу.

Повідомляється, що чоловіки пред’явили болгарські документи, які, вочевидь, були підроблені, йдеться у повідомленні прокуратури. Один з чоловіків — імовірно, капітан яхти — назвався "Михайлом Поповим".

Польська розвідка вважає, що їй відомі справжні особи цих людей, і припускає, що деякі з них можуть бути пов’язані з російською військовою розвідкою.

Zeit додає, що у німецькому уряді та слідчих колах ставляться до цих повідомлень скептично та вважають можливим відволікаючий маневр з боку Варшави.

У Польщі триває передвиборча кампанія, пояснює видання, і польський уряд від самого початку публічно підозрював Росію у скоєнні злочину.

"Не виключено, що польська влада підкреслює російський слід, щоб відвернути увагу від України", – пишуть журналісти.

  • Вибухи на трасі газопроводів Nord Stream та Nord Stream 2 сталися 26 вересня 2022 року  в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.
  • The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляла, що диверсію на газопроводах провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.
  • У березні 2023 року Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.
  • У Швеції розраховують завершити розслідування до кінця 2023 року.

Читайте також: Нові імена "українців": розслідування німецьких ЗМІ у річницю підриву Північних потоків

Мілана Головань
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війнаНімеччинаПольщагазопровідпівнічний потік
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