Нові імена "українців": розслідування німецьких ЗМІ у річницю підриву Північних потоків

Німецькі видання ARD, Süddeutscher Zeitung та Zeit опублікували власне розслідування диверсії на балтійських газопроводах Nord Stream у річницю атак. У матеріалі йдеться, що влада Німеччини виявила кількох підозрюваних – всі вони родом з України, але більшість заперечують свою причетність.

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Німецькі журналісти побували у Німеччині, Данії, Швеції, Нідерландах, Польщі та Україні та виявили людей, яких слідство Німеччини вважає підозрюваними.

Як зазначають журналісти, посилаючись на очевидців, рік тому кілька чоловіків та жінка відпливли з німецького міста Росток на вітрильній яхті "Андромеда". Ця яхта є "найгарячою зачіпкою" у кримінальній справі, пишуть журналісти. Приблизно через два тижні сталися вибухи, що зруйнували газопроводи.

За даними ЗМІ, за "Андромеду" заплатили через польську підставну компанію Feeria Lwowa, яка практично не веде жодної комерційної діяльності.

У розслідуванні сказано, що за цією компанією нібито стоїть український бізнесмен Рустем А., про що свідчать певні українські судові документи.

"Коли журналісти вистежили українця у Києві та запитали його про його можливу роль в атаках на Північний потік, Рустем А. відмовився від коментарів", – повідомляють ЗМІ.

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Також, за даними журналістів, з'явилася нова інформація про оренду яхти – німецькі слідчі припускають, що листа про оренду було надіслано з облікового запису Gmail українця, якого зараз вважають підозрюваним. Він нібито працює у компанії, яка також отримує замовлення від української держави.

"Максим Б., вірогідно, займається організацією морських послуг. Однак він спростував звинувачення у телефонній розмові з журналістами", – йдеться в матеріалі.

Щоб орендувати яхту, українець нібито надіслав електронною поштою німецькій чартерній компанії копії двох підроблених паспортів: румунського та болгарського. За версією німецьких слідчих, на фотографії у румунському паспорті, виданому на ім'я Штефана Марка, зображено українця Валерія К.

Журналісти поговорили з братом та бабусею українця у Дніпрі, і бабуся розповіла, що він зараз на фронті та рідко розмовляє по телефону. Його брат сказав, що він давно не був удома.

Німецькі слідчі не виключають, що особисті дані Валерія К. були вкрадені.

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У розслідуванні йдеться, що при оренді "Андромеди" було відправлено копію болгарського паспорта на ім'я Михайла Попова – ймовірно, теж неіснуючої особи. Цей підозрюваний, ймовірний капітан парусної яхти, за даними розслідування, був зареєстрований місцевою береговою охороною як член екіпажу під час зупинки у польському місті Кольберг.

За даними німецьких слідчих, члени екіпажу "Андромеди" користувалися мобільними телефонами, і ці телефони вдалося відстежити в Україні після терактів.

За новими даними розслідування, "Андромеда" зробила зупинку в шведському порту Сандхамн незадовго до вибухів (раніше було відомо тільки про зупинки в Данії та Польщі). Очевидець стверджує, що бачив на борту п'ятьох чоловіків та одну жінку. Він сказав, що це були двоє з чоловіків "у стилі мілітарі", а також "мініатюрна брюнетка".

Німецький генпрокурор Петер Франк минулого тижня повідомив, що поки що не вдалося ідентифікувати екіпаж "Андромеди". Припускається, що до трубопроводів було прикріплено вибухові пристрої професійних водолазів.

Хоча німецькі слідчі припускають, що для злочину використовували "Андромеду", Польща спростовує це.

Представник служб безпеки Польщі Станіслав Жарин прокоментував журналістам: "Ми не виявили жодних слідів причетності цієї яхти до подій".

Вибухи на трасі газопроводів Nord Stream та Nord Stream 2 сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляло, що диверсію на газопроводах провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

У березні 2023 року Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.

У Швеції розраховують завершити розслідування до кінця 2023 року.

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