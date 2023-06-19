"Щоби що? Ідіотизм" – Резніков про "розслідування" Північних потоків, де звинувачують Україну

Міністр оборони Олексій Резніков скептично ставиться до "розслідувань" низки засобів масової інформації, в яких заявляють, що до вибухів на Північних потоках нібито причетна Україна. Глава Міноборони категорично заперечує зацікавленість України у таких диверсіях, а подібні версії пов'язує з "епохою україноцентризму" у світі. Про це він сказав в інтерв'ю Настоящему времени.

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Журналістка попросила Резнікова прокоментувати спільне "розслідування" німецьких видань ARD та Die Zeit та нідерландського каналу NOS, в якому журналісти дійшли висновку, що, найімовірніше, Північний потік підірвали нібито українські спецслужби. Ці плани нібито стали відомими західним розвідкам, і ЦРУ нібито просило Україну цього не робити, "але це було зроблено, хоч і пізніше".

"Я читав ці версії. У мене до слова "розслідування" останнім часом дуже підвищений скепсис. Вже не раз було, коли я був занурений доволі глибоко в якусь тему, а потім читав якісь речі від дуже відомих західних видань і прям дивувався, звідки народжуються в їхніх головах нісенітниці, маячня, дурниці. Я спеціально використовую такі сильні слова, тому що я обурений", – заявив Резніков.

Він висловив упевненість, що в майбутньому про все, що відбуватиметься у світі "несподіваного і суперспеціального", говоритимуть: "Це, напевно, українці".

"Є якесь сприйняття, що ми можемо творити дива", – сказав міністр, пояснивши, що він пов'язує подібні публікації у західних ЗМІ з "популярністю українців" та "епохою україноцентризму".

"Але, зокрема, схожі публікації я пов'язую з бажанням перестати допомагати Україні. Росіяни дуже добре працюють, зокрема, у західних медіа. І вони мають агентів впливу", – зазначив міністр.

Він заявив, що Україна не мала ні політичних, ні економічних мотивів підривати Північні потоки, а у відповідь на те, що це нібито могло бути зроблено для припинення можливих постачань, сказав: "Так це ризики! Ризики втратити довіру! У цьому ж найголовніше! Як це так – у чужому морі серед чужих держав зробити спеціальну диверсійну операцію! Серед дружніх держав! Щоби що? Це ідіотизм".

26 вересня 2022 року на трасі газопроводів Північний потік сталися вибухи.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляло, що диверсію на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі провели нібито "проукраїнські групи". Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

13 червня 2023 року низка західних медіа написали, що Центральне розвідувальне управління США нібито "попереджувало Україну не підривати Північний потік-2".

Прокуратура Швеції розраховує до осені 2023-го встановити відповідальних за диверсію на газопроводах.

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