"Щоби що? Ідіотизм" – Резніков про "розслідування" Північних потоків, де звинувачують Україну
Міністр оборони Олексій Резніков скептично ставиться до "розслідувань" низки засобів масової інформації, в яких заявляють, що до вибухів на Північних потоках нібито причетна Україна. Глава Міноборони категорично заперечує зацікавленість України у таких диверсіях, а подібні версії пов'язує з "епохою україноцентризму" у світі. Про це він сказав в інтерв'ю Настоящему времени.
Журналістка попросила Резнікова прокоментувати спільне "розслідування" німецьких видань ARD та Die Zeit та нідерландського каналу NOS, в якому журналісти дійшли висновку, що, найімовірніше, Північний потік підірвали нібито українські спецслужби. Ці плани нібито стали відомими західним розвідкам, і ЦРУ нібито просило Україну цього не робити, "але це було зроблено, хоч і пізніше".
"Я читав ці версії. У мене до слова "розслідування" останнім часом дуже підвищений скепсис. Вже не раз було, коли я був занурений доволі глибоко в якусь тему, а потім читав якісь речі від дуже відомих західних видань і прям дивувався, звідки народжуються в їхніх головах нісенітниці, маячня, дурниці. Я спеціально використовую такі сильні слова, тому що я обурений", – заявив Резніков.
Він висловив упевненість, що в майбутньому про все, що відбуватиметься у світі "несподіваного і суперспеціального", говоритимуть: "Це, напевно, українці".
"Є якесь сприйняття, що ми можемо творити дива", – сказав міністр, пояснивши, що він пов'язує подібні публікації у західних ЗМІ з "популярністю українців" та "епохою україноцентризму".
"Але, зокрема, схожі публікації я пов'язую з бажанням перестати допомагати Україні. Росіяни дуже добре працюють, зокрема, у західних медіа. І вони мають агентів впливу", – зазначив міністр.
Він заявив, що Україна не мала ні політичних, ні економічних мотивів підривати Північні потоки, а у відповідь на те, що це нібито могло бути зроблено для припинення можливих постачань, сказав: "Так це ризики! Ризики втратити довіру! У цьому ж найголовніше! Як це так – у чужому морі серед чужих держав зробити спеціальну диверсійну операцію! Серед дружніх держав! Щоби що? Це ідіотизм".
- 26 вересня 2022 року на трасі газопроводів Північний потік сталися вибухи.
- The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляло, що диверсію на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі провели нібито "проукраїнські групи". Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.
- 13 червня 2023 року низка західних медіа написали, що Центральне розвідувальне управління США нібито "попереджувало Україну не підривати Північний потік-2".
- Прокуратура Швеції розраховує до осені 2023-го встановити відповідальних за диверсію на газопроводах.
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