"Чтобы что? Идиотизм" – Резников о "расследовании" Северных потоков, где обвиняют Украину

Министр обороны Алексей Резников скептически относится к "расследованиям" ряда средств массовой информации, в которых заявляют, что ко взрывам на Северных потоках якобы причастна Украина. Глава Минобороны категорически отрицает заинтересованность Украины в таких диверсиях, а подобные версии связывает с "эпохой украиноцентризма" в мире. Об этом он сказал в интервью Настоящему времени.

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Журналистка попросила Резникова прокомментировать совместное "расследование" немецких изданий ARD и Die Zeit и нидерландского канала NOS, в котором журналисты пришли к выводу, что, вероятнее всего, Северный поток подорвали якобы украинские спецслужбы. Эти планы якобы стали известны западным разведкам, и ЦРУ якобы просило Украину этого не делать, "но это было сделано, хотя и позже".

"Я читал эти версии. У меня к слову "расследование" в последнее время очень повышенный скепсис. Уже не раз было, когда я был погружен достаточно глубоко в какую-то тему, а потом читал какие-то вещи от очень известных западных изданий и прям удивлялся, откуда рождаются в их головах чушь, бред, глупости. Я специально использую такие сильные слова, потому что я возмущен", – заявил Резников.

Он выразил уверенность, что в будущем обо всем, что будет в мире происходить "неожиданного и суперспециального", будут говорить: "Это, наверное, украинцы".

"Есть некое восприятие, что мы можем совершать чудеса", – сказал министр, объяснив, что он связывает подобные публикации в западных СМИ с "популярностью украинцев" и "эпохой украиноцентризма".

"Но, в том числе, похожие публикации я связываю с желанием перестать помогать Украине. Россияне очень здорово работают, в том числе в западных медиа. И у них есть агенты влияния", – отметил министр.

Он заявил, что у Украины не было ни политических, ни экономических мотивов подрывать Северные потоки, а в ответ на то, что это якобы могло быть сделано для прекращения возможных поставок, сказал: "Так это риски! Риски потерять доверие! В этом же самое главное! Как это так – в чужом море среди чужих государств совершить специальную диверсионную операцию! Среди дружественных государств! Чтобы что? Это идиотизм".

26 сентября 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы". Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

13 июня 2023 года ряд западных медиа написали, что Центральное разведывательное управление США якобы "предупреждало Украину не подрывать Северный поток-2".

Прокуратура Швеции рассчитывает к осени 2023 года установить ответственных за диверсию на газопроводах.

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