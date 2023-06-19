"Чтобы что? Идиотизм" – Резников о "расследовании" Северных потоков, где обвиняют Украину
Министр обороны Алексей Резников скептически относится к "расследованиям" ряда средств массовой информации, в которых заявляют, что ко взрывам на Северных потоках якобы причастна Украина. Глава Минобороны категорически отрицает заинтересованность Украины в таких диверсиях, а подобные версии связывает с "эпохой украиноцентризма" в мире. Об этом он сказал в интервью Настоящему времени.
Журналистка попросила Резникова прокомментировать совместное "расследование" немецких изданий ARD и Die Zeit и нидерландского канала NOS, в котором журналисты пришли к выводу, что, вероятнее всего, Северный поток подорвали якобы украинские спецслужбы. Эти планы якобы стали известны западным разведкам, и ЦРУ якобы просило Украину этого не делать, "но это было сделано, хотя и позже".
"Я читал эти версии. У меня к слову "расследование" в последнее время очень повышенный скепсис. Уже не раз было, когда я был погружен достаточно глубоко в какую-то тему, а потом читал какие-то вещи от очень известных западных изданий и прям удивлялся, откуда рождаются в их головах чушь, бред, глупости. Я специально использую такие сильные слова, потому что я возмущен", – заявил Резников.
Он выразил уверенность, что в будущем обо всем, что будет в мире происходить "неожиданного и суперспециального", будут говорить: "Это, наверное, украинцы".
"Есть некое восприятие, что мы можем совершать чудеса", – сказал министр, объяснив, что он связывает подобные публикации в западных СМИ с "популярностью украинцев" и "эпохой украиноцентризма".
"Но, в том числе, похожие публикации я связываю с желанием перестать помогать Украине. Россияне очень здорово работают, в том числе в западных медиа. И у них есть агенты влияния", – отметил министр.
Он заявил, что у Украины не было ни политических, ни экономических мотивов подрывать Северные потоки, а в ответ на то, что это якобы могло быть сделано для прекращения возможных поставок, сказал: "Так это риски! Риски потерять доверие! В этом же самое главное! Как это так – в чужом море среди чужих государств совершить специальную диверсионную операцию! Среди дружественных государств! Чтобы что? Это идиотизм".
- 26 сентября 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы.
- The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы". Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.
- 13 июня 2023 года ряд западных медиа написали, что Центральное разведывательное управление США якобы "предупреждало Украину не подрывать Северный поток-2".
- Прокуратура Швеции рассчитывает к осени 2023 года установить ответственных за диверсию на газопроводах.
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