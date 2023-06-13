На Западе пишут, что "ЦРУ призывало Украину не взрывать Северный поток". Доказательств нет

Ряд западных медиа написали, что Центральное разведывательное управление США якобы "предупреждало Украину не подрывать Северный поток-2". Материал опубликовали немецкие издания ARD и Die Zeit, а также голландский канал NOS.

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Со ссылкой на неназванные источники журналисты пишут, что ЦРУ "предупредило Украину не уничтожать Северный поток за несколько месяцев до нападения на газопроводы, получив наводку от голландской военной разведки".

В материале сказано, что разведка Нидерландов якобы получила информацию о "неизбежном нападении" на газопровод из "неназванного источника в Украине" за несколько месяцев до подрыва.

Издания заявляют, что подрывом "руководил" главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, а операцию осуществляла "небольшая группа водолазов, передвигавшихся на паруснике".

"Затем голландские спецслужбы проинформировали США, которые связались с Украиной через ЦРУ, чтобы предупредить их о недопустимости подобного шага", — сказано в публикации.

Разведка Нидерландов и ЦРУ отказались комментировать материал.

Отмечается, что у ЦРУ есть вопросы относительного того, способна ли Украина осуществить такое нападение, которое потребует размещения взрывных устройств глубоко под Балтийским морем.

Медиа обращают внимание на то, что президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина непричастна к подрыву.

"Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил", — сказал глава государства.

Доказательств достоверности изложенного в материале европейских журналистов нет. Российская пропаганда активно использует подобные информационные поводы для создания внутренней нестабильности в Украине и разжигания антиукраинской истерии в мире.

26 сентября 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы". Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках.

27 апреля Вооруженные силы Дании подтвердили, что российское военное спецсудно находилось у газопровода Северный поток за четыре дня до взрыва.

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