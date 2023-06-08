Зеленский отверг обвинения, якобы Украина уничтожила Северные потоки РФ: Покажите улики
Президент Владимир Зеленский ответил насчет информации, что якобы Украина уничтожила российские газопроводы Nord Stream. Фрагмент интервью опубликовал Пол Ронцгеймер, заместитель главного редактора немецкого издания BILD-Zeitung.
"Прежде всего я хочу, чтобы мы четко понимали: я президент и я отдаю соответствующие поручения или команды. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда на это не пошел", - сказал Зеленский.
Он заметил: "Я верю, что наши военные и наша разведка ничего подобного не делали".
Президент отметил, что в противном случае хотел бы, чтобы Украине предоставили соответствующие доказательства: "Я не знал ничего, это 100%".
Также Зеленский ответил на информацию издания Washinghton Post о якобы причастности Украины к взрывам на трубопроводах.
8 марта 2023 года издание со ссылкой на собственные источники утверждало, что чиновники разведки США и европейских государств подозревают "украинских партизан" в уничтожении российских газопроводов Nord Stream.
Зеленский заметил, что разговаривал с представительницей Washinghton Post в Украине и просил показать соответствующие доказательства.
"Да какая разведка? Она говорит: какие-то люди, какие-то люди что-то говорят. Мы с ней уже говорили, я ей говорил: я считаю, что вы работаете на сторону Российской Федерации", - сказал он.
- 26 сентября 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы.
- The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы". Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.
- В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках.
- 27 апреля Вооруженные силы Дании подтвердили, что российское военное спецсудно находилось у газопровода Северный поток за четыре дня до взрыва.
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