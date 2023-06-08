Зеленский отверг обвинения, якобы Украина уничтожила Северные потоки РФ: Покажите улики

Президент Владимир Зеленский ответил насчет информации, что якобы Украина уничтожила российские газопроводы Nord Stream. Фрагмент интервью опубликовал Пол Ронцгеймер, заместитель главного редактора немецкого издания BILD-Zeitung.

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"Прежде всего я хочу, чтобы мы четко понимали: я президент и я отдаю соответствующие поручения или команды. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда на это не пошел", - сказал Зеленский.

Он заметил: "Я верю, что наши военные и наша разведка ничего подобного не делали".

Президент отметил, что в противном случае хотел бы, чтобы Украине предоставили соответствующие доказательства: "Я не знал ничего, это 100%".

Также Зеленский ответил на информацию издания Washinghton Post о якобы причастности Украины к взрывам на трубопроводах.

8 марта 2023 года издание со ссылкой на собственные источники утверждало, что чиновники разведки США и европейских государств подозревают "украинских партизан" в уничтожении российских газопроводов Nord Stream.

Зеленский заметил, что разговаривал с представительницей Washinghton Post в Украине и просил показать соответствующие доказательства.

"Да какая разведка? Она говорит: какие-то люди, какие-то люди что-то говорят. Мы с ней уже говорили, я ей говорил: я считаю, что вы работаете на сторону Российской Федерации", - сказал он.

26 сентября 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы". Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

сообщало, В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках.

Вооруженные силы Дании подтвердили , что российское военное спецсудно находилось у газопровода Северный поток за четыре дня до взрыва. 27 апреля

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