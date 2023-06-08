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Зеленский отверг обвинения, якобы Украина уничтожила Северные потоки РФ: Покажите улики

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 16:12
Зеленский отверг обвинения, якобы Украина уничтожила Северные потоки РФ: Покажите улики - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Президент Владимир Зеленский ответил насчет информации, что якобы Украина уничтожила российские газопроводы Nord Stream. Фрагмент интервью опубликовал Пол Ронцгеймер, заместитель главного редактора немецкого издания BILD-Zeitung.

"Прежде всего я хочу, чтобы мы четко понимали: я президент и я отдаю соответствующие поручения или команды. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда на это не пошел", - сказал Зеленский.

Он заметил: "Я верю, что наши военные и наша разведка ничего подобного не делали".

Президент отметил, что в противном случае хотел бы, чтобы Украине предоставили соответствующие доказательства: "Я не знал ничего, это 100%".

Также Зеленский ответил на информацию издания Washinghton Post о якобы причастности Украины к взрывам на трубопроводах.

8 марта 2023 года издание со ссылкой на собственные источники утверждало, что чиновники разведки США и европейских государств подозревают "украинских партизан" в уничтожении российских газопроводов Nord Stream.

Зеленский заметил, что разговаривал с представительницей Washinghton Post в Украине и просил показать соответствующие доказательства.

"Да какая разведка? Она говорит: какие-то люди, какие-то люди что-то говорят. Мы с ней уже говорили, я ей говорил: я считаю, что вы работаете на сторону Российской Федерации", - сказал он.

  • 26 сентября 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы.
  • The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы". Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.
  • В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках.
  • 27 апреля Вооруженные силы Дании подтвердили, что российское военное спецсудно находилось у газопровода Северный поток за четыре дня до взрыва.
Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийпропагандадезинформациясеверный потокnord streamWashinghton Post
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