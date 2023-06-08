Зеленський відкинув звинувачення, нібито Україна знищила Північні потоки РФ: Покажіть докази

Президент Володимир Зеленський відповів стосовно інформації, що буцімто Україна знищила російські газопроводи Nord Stream. Фрагмент інтерв'ю опублікував Пол Ронцгеймер, заступник головного редактора німецького видання BILD-Zeitung.

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"Перш за все я хочу, щоб ми чітко розуміли: я президент і я віддаю відповідні доручення або команди. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи на це не пішов", - сказав Зеленський.

Він зауважив: "Я вірю, що наші військові й наша розвідка нічого подібного не робили".

Президент зазначив, що в іншому випадку хотів би, щоб Україні надали відповідні докази: "Я не знав нічого, це 100%".

Також Зеленський відповів на інформацію видання Washinghton Post щодо нібито причетності України до вибухів на трубопроводах.

8 березня 2023 року видання з посиланням на власні джерела стверджувало, що посадовці розвідки США та європейських держав підозрюють "українських партизанів" у знищенні російських газопроводів Nord Stream.

Зеленський зауважив, що розмовляв з представницею Washinghton Post в Україні та просив показати відповідні докази.

"Та яка розвідка? Вона каже: якісь люди, якісь люди щось кажуть. Ми з нею вже говорили, я їй говорив: я вважаю, що ви працюєте на сторону Російської Федерації", - сказав він.

26 вересня 2022 року на трасі газопроводів Північний потік сталися вибухи.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляла , що диверсію на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі провели нібито "проукраїнські групи". Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

повідомляла У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках

Збройні сили Данії підтвердили , що російське військове спецсудно перебувало біля газопроводу Північний потік за чотири дні до вибуху. 27 квітня

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