В Дании подтвердили, что спецкорабль РФ был возле места взрыва Северного потока – СМИ

Вооруженные силы Дании подтвердили, что российское военное спецсудно СС-750 находилось возле газопровода Северный поток за четыре дня до того, как произошел взрыв 26 сентября 2022 года. Об этом сообщает датское издание Information.

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Спецсудно СС-750 предназначено для проведения операций под водой и имеет на борту подводную мини-лодку типа АС-26 "Приз".

Командование обороны подтвердило, что 26 фотографий российского судна были сделаны с датского патрульного катера, который находился в районе восточнее Борнгольма 22 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что всего есть 112 изображений российских кораблей в этом районе. Но это первый раз, когда подтвердилось, что это конкретное российское судно СС-750 с мини-подлодкой на борту.

При этом командование обороны отказывается предоставить доступ к фотографиям российского спецсудна, аргументируя это тем, что фото носят "разведывательный характер" и "являются частью разведывательной работы".

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодны для эксплуатации.

В The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщали, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы "проукраинские группы".

Президент Владимир Зеленский назвал эту версию смешной. Совет набезопасности США тоже не подтвердил информацию NYT.

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Оксана Житнюк

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