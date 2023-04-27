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В Дании подтвердили, что спецкорабль РФ был возле места взрыва Северного потока – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 23:18
В Дании подтвердили, что спецкорабль РФ был возле места взрыва Северного потока – СМИ - Фото
СС-750 (Фото - Минобороны РФ)

Вооруженные силы Дании подтвердили, что российское военное спецсудно СС-750 находилось возле газопровода Северный поток за четыре дня до того, как произошел взрыв 26 сентября 2022 года. Об этом сообщает датское издание Information.

Спецсудно СС-750  предназначено для проведения операций под водой и имеет на борту подводную мини-лодку типа АС-26 "Приз".

Командование обороны подтвердило, что 26 фотографий российского судна были сделаны с датского патрульного катера, который находился в районе восточнее Борнгольма 22 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что всего есть 112 изображений российских кораблей в этом районе. Но это первый раз, когда подтвердилось, что это конкретное российское судно СС-750 с мини-подлодкой на борту.

При этом командование обороны отказывается предоставить доступ к фотографиям российского спецсудна, аргументируя это тем, что фото носят "разведывательный характер" и "являются частью разведывательной работы".

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Оксана Житнюк
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