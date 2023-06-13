На Заході пишуть, що "ЦРУ закликало Україну не підривати Північний потік". Доказів немає

Низка західних медіа написала, що Центральне розвідувальне управління США нібито "попереджало Україну не підривати Північний потік-2". Матеріал опублікували німецькі видання ARD та Die Zeit, а також голландський канал NOS.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

З посиланням на неназвані джерела журналісти пишуть, що ЦРУ "попередило Україну не знищувати Північний потік за кілька місяців до нападу на газопроводи, отримавши наведення від голландської військової розвідки".

У матеріалі сказано, що розвідка Нідерландів нібито отримала інформацію про "неминучий напад" на газопровід із "неназваного джерела в Україні" за кілька місяців до підриву.

Видання заявляють, що підривом "керував" головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, а операцію здійснювала "невелика група водолазів, які пересувалися на вітрильнику".

"Потім голландські спецслужби поінформували США, які зв'язалися з Україною через ЦРУ, щоб попередити їх про неприпустимість такого кроку", — йдеться у публікації.

Розвідка Нідерландів та ЦРУ відмовилися коментувати матеріал.

Зазначається, що ЦРУ має питання щодо того, чи здатна Україна здійснити такий напад, який вимагатиме розміщення вибухових пристроїв глибоко під Балтійським морем.

Медіа звертають увагу на те, що президент Володимир Зеленський наголошував на тому, що Україна непричетна до підриву.

"Я президент і віддаю відповідні розпорядження. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи так не вчинив", — сказав глава держави.

Доказів достовірності викладеного у матеріалі європейських журналістів немає. Російська пропаганда активно використовує подібні інформаційні приводи для створення внутрішньої нестабільності в Україні та розпалювання антиукраїнської істерії у світі.

26 вересня 2022 року на трасі газопроводів "Північний потік" сталися вибухи.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляла, що диверсію на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі провели нібито "проукраїнські групи". Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках

27 квітня Збройні сили Данії підтвердили, що російське військове спецсудно перебувало біля газопроводу Північний потік за чотири дні до вибуху.

Читайте також: Зеленський відкинув звинувачення, нібито Україна знищила Північні потоки РФ: Покажіть докази

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.