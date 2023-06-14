UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Итоги расследования диверсии на Северных потоках будут уже осенью – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 18:09
Итоги расследования диверсии на Северных потоках будут уже осенью – Reuters - Фото
Утечка газа из разрушенного Северного потока (фото – скриншот с видео армии Швеции)

Прокуратура Швеции рассчитывает к осени установить ответственных за диверсию на газопроводах Северный поток. Об этом сказал в эфире шведского радио прокурор Матс Люнгквист, который ведет расследование, сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Люнгквист, который руководит расследованием от Швеции,  сказал, что обсуждал ход следствия с представителями прокуратуры Германии, однако отказался сообщить подробности.

"Я надеюсь, что мы, самое позднее этой осенью сможем принять решение относительно обвинительных заключений... Полагаю, вскоре станет известно, кто на самом это сделал", – сказал Люнгквист.

Взрывы на трассе газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2 произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны считают установленным, что взрывы были преднамеренными, и ведут расследования, чтобы установить ответственных.

  • The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.
  • В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.  
  • 27 апреля Вооруженные силы Дании подтвердили, что российское военное спецсудно находилось у газопровода Северный поток за четыре дня до взрыва.

Читайте также: На Западе пишут, что "ЦРУ призывало Украину не взрывать Северный поток". Доказательств нет

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
северный потокгазопроводбалтийское моредиверсияnord streamМатс Люнгквист
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 