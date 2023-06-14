Итоги расследования диверсии на Северных потоках будут уже осенью – Reuters

Прокуратура Швеции рассчитывает к осени установить ответственных за диверсию на газопроводах Северный поток. Об этом сказал в эфире шведского радио прокурор Матс Люнгквист, который ведет расследование, сообщает Reuters.

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Люнгквист, который руководит расследованием от Швеции, сказал, что обсуждал ход следствия с представителями прокуратуры Германии, однако отказался сообщить подробности.

"Я надеюсь, что мы, самое позднее этой осенью сможем принять решение относительно обвинительных заключений... Полагаю, вскоре станет известно, кто на самом это сделал", – сказал Люнгквист.

Взрывы на трассе газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2 произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Обе страны считают установленным, что взрывы были преднамеренными, и ведут расследования, чтобы установить ответственных.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщало, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.

27 апреля Вооруженные силы Дании подтвердили, что российское военное спецсудно находилось у газопровода Северный поток за четыре дня до взрыва.

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