Підсумки розслідування диверсії на Північних потоках будуть вже восени – Reuters

Прокуратура Швеції розраховує до осені встановити відповідальних за диверсію на газопроводах Північний потік. Про це сказав в ефірі шведського радіо прокурор Матс Люнгквіст, який веде розслідування, повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Люнгквіст, який керує розслідуванням від Швеції, сказав, що обговорював перебіг слідства з представниками прокуратури Німеччини, проте відмовився повідомити подробиці.

"Я сподіваюся, що ми, найпізніше цієї осені зможемо ухвалити рішення щодо обвинувальних висновків... Гадаю, незабаром стане відомо, хто насправді це зробив", – сказав Люнгквіст.

Вибухи на трасі газопроводів Nord Stream та Nord Stream 2 сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляло, що диверсію на газопроводах Північний потік у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.

27 квітня Збройні сили Данії підтвердили, що російське військове спецсудно знаходилося біля газопроводу Північний потік за чотири дні до вибуху.

Також читайте: На Заході пишуть, що "ЦРУ закликало Україну не підривати Північний потік". Доказів немає

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.