Підсумки розслідування диверсії на Північних потоках будуть вже восени – Reuters
Прокуратура Швеції розраховує до осені встановити відповідальних за диверсію на газопроводах Північний потік. Про це сказав в ефірі шведського радіо прокурор Матс Люнгквіст, який веде розслідування, повідомляє Reuters.
Люнгквіст, який керує розслідуванням від Швеції, сказав, що обговорював перебіг слідства з представниками прокуратури Німеччини, проте відмовився повідомити подробиці.
"Я сподіваюся, що ми, найпізніше цієї осені зможемо ухвалити рішення щодо обвинувальних висновків... Гадаю, незабаром стане відомо, хто насправді це зробив", – сказав Люнгквіст.
Вибухи на трасі газопроводів Nord Stream та Nord Stream 2 сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.
- The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляло, що диверсію на газопроводах Північний потік у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.
- У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.
- 27 квітня Збройні сили Данії підтвердили, що російське військове спецсудно знаходилося біля газопроводу Північний потік за чотири дні до вибуху.
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