RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Підсумки розслідування диверсії на Північних потоках будуть вже восени – Reuters

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 18:09
Підсумки розслідування диверсії на Північних потоках будуть вже восени – Reuters - Фото
Витік газу зі зруйнованого Північного потоку (фото – скриншот з відео армії Швеції)

Прокуратура Швеції розраховує до осені встановити відповідальних за диверсію на газопроводах Північний потік. Про це сказав в ефірі шведського радіо прокурор Матс Люнгквіст, який веде розслідування, повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Люнгквіст, який керує розслідуванням від Швеції, сказав, що обговорював перебіг слідства з представниками прокуратури Німеччини, проте відмовився повідомити подробиці.

"Я сподіваюся, що ми, найпізніше цієї осені зможемо ухвалити рішення щодо обвинувальних висновків... Гадаю, незабаром стане відомо, хто насправді це зробив", – сказав Люнгквіст.

Вибухи на трасі газопроводів Nord Stream та Nord Stream 2 сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.

  • The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляло, що диверсію на газопроводах Північний потік у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.
  • У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.
  • 27 квітня Збройні сили Данії підтвердили, що російське військове спецсудно знаходилося біля газопроводу Північний потік за чотири дні до вибуху.

Також читайте: На Заході пишуть, що "ЦРУ закликало Україну не підривати Північний потік". Доказів немає

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
газопровідбалтійське морепівнічний потікдиверсіяNord StreamМатс Люнгквіст
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 