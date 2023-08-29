Spiegel написав, що Залужний "підірвав Північний потік". У Шольца відповіли: Це спекуляції

В уряді Німеччини назвали спекуляціями інформацію про те, що нібито українське командування стоїть за підривом газопроводу Північний потік. Про це на брифінгу повідомив заступник представника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, якого цитує Укрінформ.

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За його словами, він не хоче втручатися в "будь-які спекуляції".

"Це рано. Федеральний уряд не надає жодної інформації про всю ситуацію, поки це розслідування триває, ми не втручатимемося. Розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік" проводить федеральна прокуратура в Карлсруе", — сказав Бюхнер.

Він зазначив, що, попри все, Німеччина надаватиме довгострокову підтримку Україні у війні проти окупантів.

Раніше журнал Spiegel опублікував розслідування, в якому сказано, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний нібито керував операцією українського спецназу з підриву у Балтійському морі газопроводів "Північний потік".

Міністр оборони Олексій Резніков назвав цю інформацію "маячнею".

26 вересня 2022 року на трасі газопроводів "Північний потік" сталися вибухи.

Прокуратура Швеції розраховує до осені 2023 встановити відповідальних за диверсію на газопроводах.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляло, що диверсію на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі провели нібито "проукраїнські групи". Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

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