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Резніков назвав маячнею текст Spiegel про те, що Залужний очолив підрив Північних потоків

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 20:40
Резніков назвав маячнею текст Spiegel про те, що Залужний очолив підрив Північних потоків - Фото
Олексій Резніков, міністр оборони України (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков назвав маячнею інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито очолював операцію з підриву російських Північних потоків. Про це Резніков сказав на пресконференції.

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Главу Міноборони попросили прокоментувати розслідування, опубліковане у виданні Spiegel, де з посиланням на джерела йдеться про те, що Залужний нібито керував операцією українського спецпідрозділу з підриву в Балтійському морі газопроводів Північний потік.

Резніков сказав, що не читав це розслідування німецьких журналістів.

"Важко коментувати те, що не читав. Єдине, якщо ви уточнюєте, що командував будь-якою спецоперацією за кордоном Валерій Залужний – це маячня, тому що головком має абсолютно чітко визначені завдання. І в ці завдання не входить проведення операцій за кордоном України – з будь-якого приводу. Його завдання – це відсіч збройній агресії на території України... Тому як мінімум цей посил, з усією повагою до цього видання, – це маячня", – сказав Резніков.

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Наталія Медведєва, Юрій Смірнов
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Олексій РезніковВалерій Залужнийпівнічний потік
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