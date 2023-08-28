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Резников назвал бредом текст Spiegel о том, что Залужный возглавил подрыв Северных потоков

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 20:40
Резников назвал бредом текст Spiegel о том, что Залужный возглавил подрыв Северных потоков - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников назвал бредом информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы возглавлял операцию по подрыву российских Северных потоков. Об этом Резников сказал на пресс-конференции.

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Главу Минобороны попросили прокомментировать расследование, опубликованное в издании Spiegel, где со ссылкой на источники говорится, что Залужный якобы руководил операцией украинского спецназа по подрыву в Балтийском море газопроводов Северный поток.

Резников сказал, что не читал это расследование немецких журналистов.

"Трудно комментировать то, что не читал. Единственное, если вы уточняете, что командовал какой бы то ни было спецоперацией за границей Валерий Залужный – это бред, потому что у главкома есть абсолютно четко определенные задачи. И в эти задачи не входит проведение операций за границей Украины – по какому бы то ни было поводу. Его задача – это противодействие вооруженной агрессии на территории Украины... Поэтому как минимум этот посыл, при всем уважении к этому изданию, – это бред", – сказал Резников.

Читайте также: "Чтобы что? Идиотизм" – Резников о "расследовании" Северных потоков, где обвиняют Украину

Наталья Медведева, Юрий Смирнов
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Алексей Резниковсеверный потокВалерий Залужный
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